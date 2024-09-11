Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Roy Kiyoshi Beberkan Tips Sederhana untuk Ubah Aura Gelap

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:20 WIB
Roy Kiyoshi Beberkan Tips Sederhana untuk Ubah Aura Gelap
Roy Kiyoshi Kiyoshi Beberkan Tips Sederhana untuk Ubah Aura Gelap. (Foto: YouTube/Robby Purba)
A
A
A

JAKARTA - Roy Kiyoshi membahas soal aura dalam program Karma yang dipandunya kepada Robby Purba. Dia menjelaskan, dalam program itu dia membahas ragam warna aura yang menggambarkan emosi seseorang.

Roy mengungkapkan, warna aura bisa berubah sesuai mood dan suasana hati seseorang. Warna aura yang dikenal sebagai MEJIKUHIBINIU (merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu) itu akan terlihat jelas tergantung pencahayaan, ruangan, dan sikap seseorang.

Menurut Roy Kiyoshi, orang yang sering marah atau mereka dengan emosi tak stabil biasanya memiliki aura berwarna gelap. Sementara mereka yang ceria dan bahagia akan memancarkan aura terang. 

Proses membuka aura dari gelap ke terang, bisa dilakukan dengan mengubah sikap dan tindakan sehari-hari menjadi lebih positif. Tak hanya membahas soal aura, ada juga momen lucu saat Robby mencoba menggendong salah satu boneka Roy Kiyoshi.

Dia mengaku, merasakan panas saat memegang boneka itu. Ada apa dengan boneka itu? Saksikan podcast bersama Roy Kiyoshi selengkapnya dengan mengikuti channel YouTube @robbypurbaofficial.*

(SIS)

