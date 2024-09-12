Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pilu Membiru, Kolaborasi Kunto Aji dan Erwin Gutawa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |01:50 WIB
Pilu Membiru, Kolaborasi Kunto Aji dan Erwin Gutawa
Pilu Membiru, Kolaborasi Kunto Aji dan Erwin Gutawa (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Erwin Gutawa Productions memperkenalkan GUT Orchestra, sebuah orkestra baru yang siap meramaikan dunia musik Indonesia. Setelah sukses merilis ulang lagu "Sampai Jadi Debu" sebagai karya perdana GUT Orchestra pada bulan Agustus, kini mereka kembali dengan karya kedua yang tak kalah menarik. 

Lagu ini melibatkan penyanyi muda berbakat, Kunto Aji, dan Erwin Gutawa yang memainkan piano.

Kali ini, lagu "Pilu Membiru", yang awalnya dipopulerkan oleh Kunto Aji dalam album Mantra-mantra pada tahun 2018, dihadirkan dalam versi orkestra. Lagu ini sebelumnya telah didengar lebih dari 67 juta kali di Spotify dan 17 juta kali di YouTube. 

Pilu Membiru, Kolaborasi Kunto Aji dan Erwin Gutawa
Pilu Membiru, Kolaborasi Kunto Aji dan Erwin Gutawa

Dikenal dengan liriknya yang mendalam dan melodinya yang indah, kini lagu ini diaransemen ulang oleh Erwin Gutawa dan dimainkan oleh GUT Orchestra, memberikan nuansa baru yang segar dan memukau.

"GUT Orchestra adalah bentuk regenerasi. Kami membentuknya bersama musisi-musisi yang saya percaya untuk menghadirkan karya orkestra yang segar," ungkap Erwin Gutawa, produser berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun di dunia musik Indonesia.

Lagu "Pilu Membiru" merupakan bagian dari proyek Indiechestra, di mana GUT Orchestra akan merilis berbagai karya musik setiap minggu hingga akhir September 2024. 

