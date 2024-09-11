Cerita Kocak Bunga Reyza saat Jalani Pelatihan Militer di Sela-Sela Bernyanyi

JAKARTA - Bunga Reyza, kembali berbagi cerita lucu tentang pengalamannya saat mengikuti pelatihan militer medis di sebuah hutan di Padalarang. Seluruh kegiatannya diawasi oleh pihak militer yang bertugas. ‘

Sebagai mahasiswa, Bunga Reyza yang merupakan jebolan Indonesian Idol itu hanya menjalankan perintah untuk mengikuti tes yang dirancang bagi mahasiswa yang mempelajari cara menangani situasi darurat dalam konteks militer.

Seperti adegan di film-film komedi tentang tentara, Bunga Reyza memiliki cerita lucunya sendiri. Pada saat itu, barak yang ia tempati terletak jauh dari toilet. Untuk ke toilet, ia harus melewati area persawahan.

Bunga Reyza

Malam itu, setelah azan berkumandang, ia berniat pergi ke toilet untuk mengambil wudhu. Namun, ada sosok misterius yang membuat suasana menjadi mencekam.

"Pas mau belok di ujung sawah, ada kakek-kakek bongkok bawa cangkul garpu," katanya. Bunga Reyza tidak sendirian, ia bersama temannya yang gemar hal-hal berbau horor dan kriminal. Saat itu, Bunga Reyza mulai berpikir hal-hal aneh yang mungkin saja terjadi.