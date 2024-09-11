Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eugenie Bouchard Dapat Kue dari Pengacara Usai Tanding Tenis Lawan Luna Maya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |05:35 WIB
Eugenie Bouchard Dapat Kue dari Pengacara Usai Tanding Tenis Lawan Luna Maya
Eugenie Bouchard Dapat Kue dari Pengacara Usai Tanding Tenis Lawan Luna Maya (Foto: Instagram)
JAKARTA - Petenis asal Kanada, Eugenie Bouchard, berkesempatan untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Luna Maya pada 8 September 2024 di Senayan, Jakarta Pusat. Meski tak bisa berlama-lama berada di Jakarta, wanita yang akrab disapa Genie ini mengaku senang, terlebih dia sempat mendapatkan kue.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pengacara Emil Malik Ibrahim.

Eugenie Bouchard
Eugenie Bouchard Dapat Kue dari Pengacara Usai Tanding Tenis Lawan Luna Maya (Foto: Instagram)

"Dia senang banget datang ke indonesia, main tenis di sini, cuma karena ada turnamen grand slam di Atlanta dia nggak bisa lama di sini," kata Emil melalui sambungan telepon..

Diketahui, Emil sempat mengundang Genie untuk hadir di acara ulang tahunnya. Bahkan dia juga sempat memberikan first cakenya untuk sang petenis.

"Event tenis kemarin itu jadi salah satu perayaan late birthday saya. Sebenarnya ultahnya 26 Agustus, tapi Genie nggak bisa datang waktu itu," beber Emil.

"Potong kue kayak biasa, terus saya kasih first cake ke Genie," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
