Thariq Halilintar Curiga Aaliyah Massaid Eneg Lantaran Digombali Setiap Hari

JAKARTA - Thariq Halilintar mencurigai bahwa istrinya, Aaliyah Massaid mulai merasa eneg dengannya. Hal itu terjadi lantaran anak keempat Gen Halilintar itu kerap menggombali sang istri setiap hari, pascamenikah pada akhir Juli 2024.

Belum genap dua bulan pernikahan, Thariq Halilintar mengaku tidak ada merasa ada perbedaan yang signifikan dari sang istri. Kecuali kecantikannya yang semakin terpancar.

Thariq Halilintar Curiga Aaliyah Massaid Eneg Lantaran Digombali Setiap Hari (Foto: Instagram/thariqhalilintar)



"Gak ada yang berubah sih selalu tampil cantik dia," kata Thariq Halilintar di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Selain itu, Thariq Halilintar juga membenarkan bahwa ia selalu melemparkan gombalan-gombalan kepada sang istri. Saking setiap harinya, Thariq merasa sang istri bisa-bisa muak mendengar gombalannya.



"Eneg kayaknya ya dia," seloroh Thariq Halilintar.



Senada dengan Thariq, Aaliyah Massaid juga merasa sudah mulai gerah dengan gombalan sang suami.



"Senang tapi kadang heeeuuhh gitu aja," jawab Aaliyah Massaid.