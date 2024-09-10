Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Curiga Aaliyah Massaid Eneg Lantaran Digombali Setiap Hari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |07:35 WIB
Thariq Halilintar Curiga Aaliyah Massaid Eneg Lantaran Digombali Setiap Hari
Thariq Halilintar Curiga Aaliyah Massaid Eneg Lantaran Digombali Setiap Hari (Foto: Instagram/thariqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar mencurigai bahwa istrinya, Aaliyah Massaid mulai merasa eneg dengannya. Hal itu terjadi lantaran anak keempat Gen Halilintar itu kerap menggombali sang istri setiap hari, pascamenikah pada akhir Juli 2024.

Belum genap dua bulan pernikahan, Thariq Halilintar mengaku tidak ada merasa ada perbedaan yang signifikan dari sang istri. Kecuali kecantikannya yang semakin terpancar.

Thariq Halilintar
Thariq Halilintar Curiga Aaliyah Massaid Eneg Lantaran Digombali Setiap Hari (Foto: Instagram/thariqhalilintar)


"Gak ada yang berubah sih selalu tampil cantik dia," kata Thariq Halilintar di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Selain itu, Thariq Halilintar juga membenarkan bahwa ia selalu melemparkan gombalan-gombalan kepada sang istri. Saking setiap harinya, Thariq merasa sang istri bisa-bisa muak mendengar gombalannya.

"Eneg kayaknya ya dia," seloroh Thariq Halilintar.

Senada dengan Thariq, Aaliyah Massaid juga merasa sudah mulai gerah dengan gombalan sang suami.

"Senang tapi kadang heeeuuhh gitu aja," jawab Aaliyah Massaid.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148295/thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid_pakaikan_jersey_fc_barcelona_ke_baby_arash-JyYI_large.jpg
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148029/thariq-YIVp_large.jpg
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147271/thariq-yqST_large.jpg
Thariq Halilintar Sedih Anaknya Pakai Baju Real Madrid: Ini Harus Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969/ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146921/momen_romantis_thariq_halilintar_genggam_tangan_aaliyah_massaid_usai_melahirkan-xgiU_large.jpg
Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118224/potret_gender_reveal_anak_pertama_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid-erWJ_large.jpg
5 Potret Gender Reveal Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Ekspresi Bahagia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement