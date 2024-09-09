Gara-Gara Ini, Prilly Latuconsina Sempat Dikira Pacaran dengan Vidi Aldiano

JAKARTA - Prilly Latuconsina mengaku sempat dikira pacaran dengan sahabatnya Vidi Aldiano.

Prilly Latuconsina dan Vidi Aldiano memang sudah lama dekat, namun hanya sekedar sahabat saja.

"Itu lucu banget. Jadi waktu itu Vidi nggak sama Sheila, nggak sama siapa pun. Terus aku kan sahabatan sama Vidi. Terus papanya suka bercanda gitu. Karena kita cocok banget kalau ngobrol," kata Prilly Latuconsina dalam sebuah talk show di salah satu televisi.

Dugaan Prilly Latuconsina pacaran dengan Vidi Aldiano semakin kencang, karena ayah Vidi kerap memanggil Prilly dengan sebutan calon menantu.