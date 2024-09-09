Jennie BLACKPINK Bakal Rilis Single Solo Baru usai Gabung Columbia Records

LOS ANGELES - Jennie BLACKPINK akan merilis single baru setelah menekan kerjasama dengan Columbia Records. Hal itu diumumkan ODDTELIER alias OA selaku agensi sang idol, pada 9 September 2024.

OA dalam keterangannya mengatakan, Jennie BLACKPINK akan merilis single barunya tersebut pada Oktober mendatang. Ini akan menjadi karya terbaru idol 28 tahun tersebut setelah meluncurkan single You & Me, pada Oktober 2023.

Sayang, baik OA maupun Columbia Record masih enggan membocorkan judul dan jadwal detail perilisan single solo baru Jennie BLACKPINK tersebut. Pun mereka masih menutup rapat informasi terkait detail lagu baru sang idol.

Pada 31 Maret silam, News1 sempat melaporkan, Jennie akan merilis album solo terbarunya pada Juni 2024. Lagu itu digadang-gadang jadi karya solo perdananya setelah meninggalkan YG Entertainment dan mendirikan agensi sendiri pada 2023.

Namun kala itu, OA mengungkapkan, belum ada yang bisa mereka konfirmasi terkait rencana perilisan album tersebut. Namun pada 26 April 2024, sang idol tampil dalam single duet berjudul SPOT! bersama Zico.

Jennie BLACKPINK bakal merilis single baru usai gabung Columbia Records. (Foto: Columbia Records)

Sehari setelah dirilis, lagu tersebut sempat berada di puncak Top 100 Melon serta chart realtime Bugs dan Genie. Dengan dirilisnya You & Me, maka ini akan menjadi single solo kedua Jennie, setelah SOLO yang dipublikasikan pada November 2018.

Tak hanya merilis single baru, Jennie juga akan menyapa para penggemarnya lewat program My Name is Gabriel yang akan tayang di JTBC. Program yang disutradarai Kim Tae Ho itu akan memperlihatkan pengalaman Jennie berada di luar negeri selama 72 jam.