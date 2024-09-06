Habib Jafar Naik Ojol saat Bertemu Paus Fransiskus : Mau Pakai Mobil Malu

JAKARTA - Habib Ja'far turut hadir dalam pertemuan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus dengan para tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024) sebelum diselenggarakannya misa akbar di GBK.

Dia pun berbagi cerita perjalanannya menuju ke Istiqlal yang menggunakan ojek online. Alih-alih membawa mobil pribadi, Habib Ja'far memilih naik ojek online karena merasa malu.

Sebab Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil Innova Zenix saat datang ke Istiqlal ketimbang mobil mewah. Belakangan ini mobil tersebut menjadi sorotan karena menjadi salah satu simbol kesederhanaan dari Paus Fransiskus.

"Pagi-pagi gue naik ojek online ke Istiqlal buat hadiri undangan jumpa Paus Fransiskus dalam silaturahmi tokoh agama. Mau pakai mobil malu karena Paus aja pakai mobil sederhana. Ah itu dia tamparan buat pemimpin dan anak muda hedon," ujar Habib Ja'far dikutip dari unggahan TikTok @huseinjafar, Jumat (6/9/2024).

Habib Ja'far pun merasakan sendiri seperti apa sosok Paus Fransiskus dengan sisi kemanusiaan yang tinggi dan selalu bersikap hangat kepada siapapun. Salah satu momen hangat yang begitu menyentuh hati adalah keakraban Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Sebuah simbol kasih sayang antar umat beragama yang begitu hangat, dimana Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus Fransiskus mencium tangan Nasaruddin Umar.

"Akhirnya bisa melihat Paus dari dekat, selama ini hanya baca dan dengar dari jauh tentang humanisme dan kesederhanaan beliau dan hari ini melihat dari dekat serta merasakan langsung betapa beliau hangat pada semua orang, tersenyum, bersalaman dan memberi hadiah," ungkapnya.

Habin Ja'far juga cukup tersentuh dengan pesan Paus Fransiskus tentang pentingnya toleransi dan persatuan dalam upaya menyelesaikan berbagai krisis yang melanda dunia ini.

"Diantara pesan beliau adalah dunia sedang dilanda banyak krisis maka mari umat beragama apapun agamanya, membangun persaudaraan agar agama bukan hanya tak jadi pemicu krisis tambahan karena intoleransi melainkan ikut berkontribusi bersama untuk menyelesaikan krisis," ungkapnya.