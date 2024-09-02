Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Minta Netizen Berhenti Serang Mantan Kekasih Dali Wassink: Aku Malu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |13:03 WIB
Jennifer Coppen Minta Netizen Berhenti Serang Mantan Kekasih Dali Wassink: Aku Malu
Jennifer Coppen Minta Netizen Berhenti Serang Mantan Kekasih Dali Wassink: Aku Malu (foto: IG Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen mengungkap keresahannya kepada netizen yang kerap mengusik mantan kekasih mendiang sang suami, Dali Wassink. Sejak kepergian Dali, netizen masih berduka dan kerap membuat momen kenangan Dali semasa hidup.

Salah satunya yang jadi perhatian ialah mantan kekasih Dali Wassink bernama Layla. Belum lama ini, banyak warganet kembali mengungkit masa lalu Dali dengan Layla hingga membandingkannya dengan Jennifer Coppen.

Mengetahui hal itu, ibunda Kamari Sky Wassink ini merasa kesal dan meminta netizen berhenti menghujat Layla. Ia mengatakan banyak warganet yang tiba-tiba memberikan komentar buruk pada Layla.

Jennifer Coppen Minta Netizen Berhenti Serang Mantan Kekasih Dali Wassink: Aku Malu
Jennifer Coppen Minta Netizen Berhenti Serang Mantan Kekasih Dali Wassink: Aku Malu

“Aku notice kalian banyak yang mulai nge-hate mantannya Dali, Layla. Terus kalian juga banyak banget yang komentar di video mantan aku. Kenapa kalian melakukan itu?,” tanya Jennifer yang diungkap di akun TikTok-nya, @jennifer.coppen, dikutip Senin (2/9/2024).

Tak hanya ke mantan kekasih Dali, Jennifer mengatakan banyak netizen yang juga menyerang mantan kekasihnya, William Faulkner. Jen mengatakan warganet seolah membanding-bandingkan mereka, hingga merasa cemburu bila ada momen Dali dan Layla yang terungkap di media sosial.

Jennifer mengungkap Dali Wassink menikahinya dengan penuh cinta dan tak ada lagi bayang-bayang sang mantan kekasih. Untuk itu, ia merasa tak ada yang perlu dibandingkan dan dicemburui oleh netizen.

“Pada akhirnya aku cinta terakhirnya Dali, aku rasa itu cukup menunjukan cintanya Dalinke aku,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189176//ammar_zoni-CmVt_large.jpg
Ammar Zoni akan Bersidang di Jakarta Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189143//insanul_fahmi-ulmE_large.jpg
Insanul Fahmi Dicap Bocil Alay usai Curhat soal Kerasnya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189119//jessica_mila-ykui_large.jpg
Jessica Mila Berencana Tambah Momongan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189058//alyssa_daguise-FEPb_large.JPG
Potret Alyssa Daguise Babymoon di Thailand Banjir Pujian Warganet: Bumil Tercantik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189053//nikita_mirzani-9Pax_large.jpg
Respons Nikita Mirzani saat Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun: Hukum Indonesia Bobrok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189018//aura_kasih-8zqF_large.JPG
Alasan Aura Kasih Baru Urus Perwalian Anak, Singgung Soal Perjalanan ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement