Jennifer Coppen Minta Netizen Berhenti Serang Mantan Kekasih Dali Wassink: Aku Malu

JAKARTA - Jennifer Coppen mengungkap keresahannya kepada netizen yang kerap mengusik mantan kekasih mendiang sang suami, Dali Wassink. Sejak kepergian Dali, netizen masih berduka dan kerap membuat momen kenangan Dali semasa hidup.

Salah satunya yang jadi perhatian ialah mantan kekasih Dali Wassink bernama Layla. Belum lama ini, banyak warganet kembali mengungkit masa lalu Dali dengan Layla hingga membandingkannya dengan Jennifer Coppen.

Mengetahui hal itu, ibunda Kamari Sky Wassink ini merasa kesal dan meminta netizen berhenti menghujat Layla. Ia mengatakan banyak warganet yang tiba-tiba memberikan komentar buruk pada Layla.

“Aku notice kalian banyak yang mulai nge-hate mantannya Dali, Layla. Terus kalian juga banyak banget yang komentar di video mantan aku. Kenapa kalian melakukan itu?,” tanya Jennifer yang diungkap di akun TikTok-nya, @jennifer.coppen, dikutip Senin (2/9/2024).

Tak hanya ke mantan kekasih Dali, Jennifer mengatakan banyak netizen yang juga menyerang mantan kekasihnya, William Faulkner. Jen mengatakan warganet seolah membanding-bandingkan mereka, hingga merasa cemburu bila ada momen Dali dan Layla yang terungkap di media sosial.

Jennifer mengungkap Dali Wassink menikahinya dengan penuh cinta dan tak ada lagi bayang-bayang sang mantan kekasih. Untuk itu, ia merasa tak ada yang perlu dibandingkan dan dicemburui oleh netizen.

“Pada akhirnya aku cinta terakhirnya Dali, aku rasa itu cukup menunjukan cintanya Dalinke aku,” tambahnya.