Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP

JAKARTA - Shandy Aulia baru-baru ini mengganti foto KTP-nya. Menariknya, ibu satu anak ini sampai memanggil jasa makeup artist atau MUA agar wajahnya di KTP terlihat cantik.

Diketahui, bagi beberapa orang, foto KTP bak sebuah aib. Pasalnya tidak sedikit dari para pemilik KTP tidak menyukai hasil pemotretan wajah mereka di kartu identitas tersebut.



Baik karena angle yang kurang bagus, sehingga karena penampilan wajah yang dianggap jelek karena kurang maksimal dan niat ketika ‘berdandan’.



Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Shandy Aulia. Artis cantik satu ini, justru begitu ‘niat’ saat melakukan pemotretan untuk foto KTP.

Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP (Foto: TikTok/nooibeauty)



Tentunya, demi bisa mendapatkan hasil foto KTP yang ‘cetar’ dan sesuai harapan. Tak tanggung-tanggung, janda satu anak ini bahkan sampai memakai jasa MUA sebelum melakukan foto KTP.



Momen tersebut turut dibagikan sang MUA di akun TikToknya, @nooibeauty. Dalam keterangan postingannya, sang MUA menyebut, alih-alih meminta jasanya untuk sebuah event besar, Shandy Aulia justru memakai jasa makeup-nya agar tampil maksimal di foto KTP.



“Cuma Shandy Aulia yang manggil saya untuk makeup in buat sesi foto KTP. Termantap,” tulis sang MUA.



Dalam konten videonya, Shandy Aulia tampak didandani bak akan tampil di sebuah acara besar. Meski begitu, riasan makeup yang diaplikasikan di wajah cantiknya tampak cenderung natural dan flawless.



Shandy tampak mengenakan makeup bernuansa peach, mulai dari lipstik hingga blush on. Rambut pendeknya juga tampak dibuat lebih agak bergelombang.