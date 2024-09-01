Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |22:45 WIB
Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP
Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP (Foto: Instagram/shandyaulia)
A
A
A

JAKARTA - Shandy Aulia baru-baru ini mengganti foto KTP-nya. Menariknya, ibu satu anak ini sampai memanggil jasa makeup artist atau MUA agar wajahnya di KTP terlihat cantik.

Diketahui, bagi beberapa orang, foto KTP bak sebuah aib. Pasalnya tidak sedikit dari para pemilik KTP tidak menyukai hasil pemotretan wajah mereka di kartu identitas tersebut.

Baik karena angle yang kurang bagus, sehingga karena penampilan wajah yang dianggap jelek karena kurang maksimal dan niat ketika ‘berdandan’.  

Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Shandy Aulia. Artis cantik satu ini, justru begitu ‘niat’ saat melakukan pemotretan untuk foto KTP.

Shandy Aulia(TikTok)
Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP (Foto: TikTok/nooibeauty)


Tentunya, demi bisa mendapatkan hasil foto KTP yang ‘cetar’ dan sesuai harapan. Tak tanggung-tanggung, janda satu anak ini bahkan sampai memakai jasa MUA sebelum melakukan foto KTP.

Momen tersebut turut dibagikan sang MUA di akun TikToknya, @nooibeauty. Dalam keterangan postingannya, sang MUA menyebut, alih-alih meminta jasanya untuk sebuah event besar, Shandy Aulia justru memakai jasa makeup-nya agar tampil maksimal di foto KTP.

“Cuma Shandy Aulia yang manggil saya untuk makeup in buat sesi foto KTP. Termantap,” tulis sang MUA.


Dalam konten videonya, Shandy Aulia tampak didandani bak akan tampil di sebuah acara besar. Meski begitu, riasan makeup yang diaplikasikan di wajah cantiknya tampak cenderung natural dan flawless.

Shandy tampak mengenakan makeup bernuansa peach, mulai dari lipstik hingga blush on. Rambut pendeknya juga tampak dibuat lebih agak bergelombang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/612/3070291/shandy_aulia-LSFa_large.jpg
Potret Shandy Aulia Main Golf, Harga Stiknya Capai Rp63 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054665/shandy_aulia-yuzT_large.jpg
Shandy Aulia Tampil Stunning dengan Mini Dress Biru, Gayanya bak ABG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/194/3049289/shandy_aulia-iUl3_large.jpg
OOTD Shandy Aulia ala Wanita Karier, Pakai Blazer dan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/194/3044189/shandy_aulia-pcwk_large.jpg
Gaya Shandy Aulia Liburan di Jepang, Tampil bak ABG dengan Dress Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/2999777/potret-shandy-aulia-dengan-outfit-vintage-di-dubai-cantiknya-perfect-eq6xMPZtSn.jpg
Seksinya Shandy Aulia dengan Outfit Vintage di Dubai, Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/194/2997075/potret-cantik-shandy-aulia-pakai-gamis-saat-liburan-di-dubai-netizen-log-in-b7sFjDOObD.jpg
Potret Cantik Shandy Aulia Pakai Gamis saat Liburan di Dubai, Netizen: Log In?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement