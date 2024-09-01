Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beri Dukungan untuk Bunga Zainal yang Jadi Korban Penipuan, Sukhdev Singh: Kita Hadapi Bersama

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |19:45 WIB
Beri Dukungan untuk Bunga Zainal yang Jadi Korban Penipuan, Sukhdev Singh: Kita Hadapi Bersama
Beri Dukungan untuk Bunga Zainal yang Jadi Korban Penipuan, Sukhdev Singh: Kita Hadapi Bersama (Foto: Nurul/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sukhdev Singh memberikan dukungannya pada sang istri, Bunga Zainal, yang menjadi korban penipuan investasi. Diketahui, Bunga Zainal sampai mengalami kerugian hingga Rp15 miliar.

Banyaknya kerugian yang dialaminya, membuat bintang film The Perfect Husband ini mengalami guncangan mental yang cukup berat. Apalagi uang tersebut merupakan tabungan untuk masa depan anak-anaknya.

Di tengah perjuangannya menuntut keadilan dengan menempuh jalur hukum, dukungan dari sang suami menjadi salah satu penguatnya. Bunga Zainal pun menuliskan pesan haru kepada suaminya melalui Instagramnya.

Bunga Zainal
Beri Dukungan untuk Bunga Zainal yang Jadi Korban Penipuan, Sukhdev Singh: Kita Hadapi Bersama (Foto: Instagram/bungazainal05)


Sebab, Bunga merasa beruntung dengan adanya sosok Sukhdev Singh dalam hidupnya yang selalu jadi garda terdepan untuk membelanya.

"Selama hidup saya belum pernah menemukan laki laki sebaik kamu, kamu adalah orang yang selalu ada di garda depan setiap kali saya di sakiti," ujar Bunga Zainal dikutip dari unggahan @bungazainal05, Minggu (1/9/2024).


Bahkan, di saat uang sang suami juga ikut dialokasikan dalam investasi fiktif tersebut, Bunga Zainal mengaku dirinya tak pernah dipojokkan dan disalahkan. Sukhdev tak pernah menghakiminya atau menekannya atas masalah ini.
 

Lebih lanjut, Bunga juga mengatakan bahwa tak pernah terlontar kalimat dari mulut Sukhdev yang menyakiti hatinya. Bahkan yang ada hanya kalimat dukungan sebagai kekuatan yang begitu besar, bahwa Sukhdev akan selalu ada untuk Bunga dan mereka akan menghadapi masalah apapun bersama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155687/bunga_zainal-BpXm_large.jpg
Bunga Zainal Geram 2 Pelaku Penipuan Rp15 Miliar Hanya Dihukum 2 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142480/bunga_zainal-UTmH_large.jpg
Bunga Zainal Masih Berat Ikhlaskan Kerugian Miliaran Rupiah Akibat Investasi Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142472/bunga_zainal-MuO2_large.jpg
Sidang Kasus Investasi Bodong Bunga Zainal Kembali Ditunda, Kerugian Capai Belasan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3120134/bunga_zainal-DhjT_large.jpg
Dukungan Bunga Zainal untuk Nikita Mirzani yang Ditahan dalam Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3119892/bunga_zainal-My3w_large.jpg
Bunga Zainal Gagal Jenguk Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3119884/bunga_zainal-2eAa_large.jpg
Bunga Zainal Prihatin Nikita Mirzani Masuk Penjara Lagi: Dia Orang Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement