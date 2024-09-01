Beri Dukungan untuk Bunga Zainal yang Jadi Korban Penipuan, Sukhdev Singh: Kita Hadapi Bersama

JAKARTA - Sukhdev Singh memberikan dukungannya pada sang istri, Bunga Zainal, yang menjadi korban penipuan investasi. Diketahui, Bunga Zainal sampai mengalami kerugian hingga Rp15 miliar.



Banyaknya kerugian yang dialaminya, membuat bintang film The Perfect Husband ini mengalami guncangan mental yang cukup berat. Apalagi uang tersebut merupakan tabungan untuk masa depan anak-anaknya.

Di tengah perjuangannya menuntut keadilan dengan menempuh jalur hukum, dukungan dari sang suami menjadi salah satu penguatnya. Bunga Zainal pun menuliskan pesan haru kepada suaminya melalui Instagramnya.

Sebab, Bunga merasa beruntung dengan adanya sosok Sukhdev Singh dalam hidupnya yang selalu jadi garda terdepan untuk membelanya.



"Selama hidup saya belum pernah menemukan laki laki sebaik kamu, kamu adalah orang yang selalu ada di garda depan setiap kali saya di sakiti," ujar Bunga Zainal dikutip dari unggahan @bungazainal05, Minggu (1/9/2024).



Bahkan, di saat uang sang suami juga ikut dialokasikan dalam investasi fiktif tersebut, Bunga Zainal mengaku dirinya tak pernah dipojokkan dan disalahkan. Sukhdev tak pernah menghakiminya atau menekannya atas masalah ini.



Lebih lanjut, Bunga juga mengatakan bahwa tak pernah terlontar kalimat dari mulut Sukhdev yang menyakiti hatinya. Bahkan yang ada hanya kalimat dukungan sebagai kekuatan yang begitu besar, bahwa Sukhdev akan selalu ada untuk Bunga dan mereka akan menghadapi masalah apapun bersama.