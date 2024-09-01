Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Berdoa Minta Dijauhkan dari Fitnah usai Digosipkan Nikah Siri

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |13:45 WIB
Ria Ricis Berdoa Minta Dijauhkan dari Fitnah usai Digosipkan Nikah Siri
Ria Ricis Berdoa Minta Dijauhkan dari Fitnah usai Digosipkan Nikah Siri (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis baru-baru ini menuliskan doa agar dia dijauhkan dari fitnah. Doa tersebut tampaknya sengaja dipanjatkan olehnya, mengingat belakangan muncul gosip yang menyebut bahwa dia telah menikah siri dengan Atta Halilintar.


Melihat hal ini, Ria Ricis pun memanjatkan doa dan mengungkap harapan agar dirinya dan umat manusia selalu dijauhkan dari fitnah kejam dari orang lain.

Selain itu, dia juga berharap kehidupannya dijauhkan dari hal-hal buruk yang menimpa.

Ria Ricis
Ria Ricis Berdoa Minta Dijauhkan dari Fitnah usai Digosipkan Nikah Siri (Foto: Instagram/riaricis1795)


"Semoga Allah jauhkan kita dari segala fitnah dan hal-hal buruk, aamin," ujar Ria Ricis dikutip dari unggahan Instagram Story @riaricis1795, Minggu (1/9/2024).

Sementara itu, dalam beberapa konten dari YouTube Nyolong Gosip, dibagikan kompilasi kolaborasi konten Atta beserta Aurel, Ria Ricis dan Teuku Ryan. Bahkan konten itu juga menyelipkan narasi mengenai pernikahan siri Atta dan Ria Ricis hingga membuat Ryan dan Aurel kecewa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/629/3160068/ricis-POaG_large.jpg
Potret Ria Ricis dan Moana Rayakan Ultah Mewah dengan Sentuhan Adat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/629/3158582/ricis-HXlR_large.jpg
Ria Ricis Bangun Rumah Buat Anak: Banyak Banget yang Bantu Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148397/ria_ricis-4KcX_large.jpg
4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/612/3145329/speech_delay_moana_membaik_ria_ricis_bisa_bilang_i_love_you-Kdp1_large.jpg
Speech Delay Moana Membaik, Ria Ricis: Bisa Bilang I Love You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/612/3108220/potret_ria_ricis_sakit_dbd_tetap_beraktivitas_dan_urus_moana_meski_tangan_masih_diinfus-wuqh_large.jpg
Potret Ria Ricis Sakit DBD, Tetap Beraktivitas dan Urus Moana meski Tangan Masih Diinfus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/612/3099400/potret_ria_ricis_liburan_berdua_bareng_moana_di_china_ngaku_kini_lebih_bahagia-lqok_large.jpg
5 Potret Ria Ricis Liburan Berdua Bareng Moana di China, Ngaku Kini Lebih Bahagia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement