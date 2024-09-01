Ria Ricis Berdoa Minta Dijauhkan dari Fitnah usai Digosipkan Nikah Siri

JAKARTA - Ria Ricis baru-baru ini menuliskan doa agar dia dijauhkan dari fitnah. Doa tersebut tampaknya sengaja dipanjatkan olehnya, mengingat belakangan muncul gosip yang menyebut bahwa dia telah menikah siri dengan Atta Halilintar.



Melihat hal ini, Ria Ricis pun memanjatkan doa dan mengungkap harapan agar dirinya dan umat manusia selalu dijauhkan dari fitnah kejam dari orang lain.



Selain itu, dia juga berharap kehidupannya dijauhkan dari hal-hal buruk yang menimpa.

Ria Ricis Berdoa Minta Dijauhkan dari Fitnah usai Digosipkan Nikah Siri (Foto: Instagram/riaricis1795)



"Semoga Allah jauhkan kita dari segala fitnah dan hal-hal buruk, aamin," ujar Ria Ricis dikutip dari unggahan Instagram Story @riaricis1795, Minggu (1/9/2024).



Sementara itu, dalam beberapa konten dari YouTube Nyolong Gosip, dibagikan kompilasi kolaborasi konten Atta beserta Aurel, Ria Ricis dan Teuku Ryan. Bahkan konten itu juga menyelipkan narasi mengenai pernikahan siri Atta dan Ria Ricis hingga membuat Ryan dan Aurel kecewa.