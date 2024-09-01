Syahdu, Felika Stephani Hadirkan Single Diary Anak Tunggal Versi Akustik

JAKARTA - Single Felika Stephani berjudul Diary Anak Tunggal telah berhasil menarik perhatian sejak dirilis Juli lalu. Bukan hal yang mengejutkan, mengingat penyanyi asal Magelang ini begitu piawai membawakan lagu tersebut dengan penuh perasaan.

Kini, Felika kembali menghadirkan "Diary Anak Tunggal" dalam versi yang berbeda, yaitu versi akustik.

Mengikuti kesuksesan versi aslinya, Felika Stephani memutuskan untuk merilis single Diary Anak Tunggal dalam versi akustik. Secara musikal, Diary Anak Tunggal versi akustik dikemas dengan aransemen yang lebih sederhana, namun tetap mempertahankan kekuatan emosional yang mendalam.

Kesederhanaan instrumen dalam versi ini justru memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui liriknya. Lagu Diary Anak Tunggal (Acoustic Version) ini sangat personal bagi Felika Stephani.

Liriknya ditulis dengan penuh emosi, dipadukan dengan melodi yang menghanyutkan, menjadikan lagu ini sebagai cerminan dari sisi lain kehidupan Felika. Melalui lagu ini, Felika ingin menyampaikan berbagai perasaan yang pernah dialaminya, seperti kesepian, harapan, dan kehangatan cinta dari orang tua.

Versi akustik ini berhasil memperdalam makna dan pesan yang terkandung dalam lagu tersebut.