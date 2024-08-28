Pesan Haru Jennifer Coppen di Ulang Tahun Kamari Tanpa Dali Wassink

JAKARTA - Jennifer Coppen merayakan ulang tahun putrinya, Kamari Sku Wassink, yang pertama pada hari ini, Rabu (28/8/2024). Di tengah suka cita perayaan ulang tahun Kamari, Jennifer menuliskan pesan haru melalui unggahan Instagramnya.



Sebab, ulang tahun pertama Kamari menjadi momen yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya dimana harus dirayakan tanpa sosok sang suami, Dali Wassink di sisinya.



Jennifer menuliskan ucapan ulang tahun sekaligus mengungkap seberapa berharganya kehadiran Kamari dalam hidupnya dan Dali.

Pesan Haru Jennifer Coppen di Ulang Tahun Kamari Tanpa Dali Wassink (foto: Instagram/jennifercoppenreal20)



"Selamat ulang tahun Kamari Sky Wassink. 28 Agustus 2023 adalah hari saat kau mengubah hidupku dan ayahmu. Sudah setahun, menyaksikanmu tumbuh. Sudah setahun menyaksikan merangkak menjadi berjalan dan kau akan segera berbicara," ujar Jennifer Coppen dikutip dari unggahan Instagram @jennifercoppenreal20, Rabu (28/8/2024).



Dia juga mengenang momen satu tahun mendampingi tumbuh kembang putrinya, merasakan momen serba pertama dalam pertumbuhan Kamari. Momen terbaik dalam hidupnya yang tak akan terulang kembali seiring bertambahnya usia Kamari.



"Sudah setahun kita bersama. Bukan bayi baru lahir lagi. Tapi bayiku selamanya. Sudah setahun kau di dadaku. Kau tidak akan pernah mengingatnya. Tapi itu salah satu yang terbaik. Sudah setahun gigi pertama dan senyum pertama. Sudah setahun," sambungnya.



Meski Jennifer menyadari bukan perayaan seperti ini yang diinginkannya bersama Kamari, dia tak ingin larut dalam kesedihan. Jennifer ingin Kamari merasakan bahwa dirinya dicintai dan disayangi sebegitu dalamnya oleh sang ayah meski Dali kini sudah tak ada lagi di samping mereka.



"Aku tahu ulang tahun ini bukan apa yang kita harapkan.. tapi ketahuilah bahwa kamu sangat dicintai Kamari, olehku dan ayahmu. Mama akan jadi saksi kalau papa kamu sangat sangat menyayangi kamu… papa sekarang sudah bahagia di surga menjaga kita dari sana," ungkapnya.