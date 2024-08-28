Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

40 Tahun Dedikasi Yayasan Musik Jakarta Memperkaya Seni di Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |01:01 WIB
JAKARTA - Yayasan Musik Jakarta (YMJ) merayakan 40 tahun dedikasi mereka dalam dunia musik melalui acara megah bertajuk Beyond the Notes - A Timeless Journey of Love and Legacy.

Acara ini akan diadakan pada 22 September 2024 di JIEXPO Theater, Jakarta, dan menjanjikan malam yang memukau dengan perpaduan musik dan puisi yang memikat.

Selama empat dekade, YMJ telah menjadi pilar utama dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan musik di Indonesia. Didirikan dengan visi untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik klasik di kalangan masyarakat, yayasan ini telah berhasil melahirkan banyak musisi berbakat yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

40 Tahun Dedikasi Yayasan Musik Jakarta Memperkaya Seni di Indonesia
40 Tahun Dedikasi Yayasan Musik Jakarta Memperkaya Seni di Indonesia

Beyond the Notes bukan sekadar konser, tetapi sebuah perjalanan emosional yang mengajak penonton untuk menikmati kekayaan musik dari berbagai genre. Mulai dari karya klasik seperti Vivaldi dan Saint-Saëns, hingga keindahan komposisi Chopin dan Gershwin, serta kombinasi yang meriah antara musik folk, jazz, dan pop.

Acara ini akan menampilkan lebih dari 200 seniman luar biasa, termasuk musisi solo, paduan suara, ansambel, dan orkestra, yang akan menciptakan pengalaman musikal yang tak terlupakan. Proyek ini diprakarsai oleh Dr. Kuei Pin Yeo, seorang pianis ternama dan pelopor dalam pendidikan musik di Indonesia. 

Dengan semangat dan visi yang kuat untuk menyatukan komunitas pecinta musik, Dr. Yeo dan para seniman lainnya akan menghadirkan pertunjukan yang inspiratif dan menggugah hati penonton dari berbagai usia.

Sebagai bagian dari perayaan 40 tahun ini, YMJ juga akan menyelenggarakan serangkaian acara yang bertujuan untuk menginspirasi generasi muda agar terus mencintai dan menghargai seni musik. Dengan dukungan dari para siswa, alumni, dan musisi, YMJ berkomitmen untuk terus memperkaya dunia musik di Indonesia dan melestarikan warisan budaya yang berharga.

 

