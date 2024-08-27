Juicy Luicy dan Adrian Khalif Sukses Bikin Galau di Konser Untuk Korban Sakit Hati

JAKARTA - Konser bertajuk Untuk Korban Sakit Hati telah sukses digelar di Makassar sebagai pemberhentian kelima dalam rangkaian tur Juicy Luicy dan Adrian Khalif. Acara ini berlangsung pada Minggu, 25 Agustus 2024, di Lapangan Parkir Phinisi Point, dengan lebih dari 4.500 penonton yang memadati lokasi tersebut.

Makassar menjadi kota terakhir yang tiketnya terjual habis, menyusul kota-kota sebelumnya seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.

"Ya, Makassar baru saja sold out tiga hari sebelum konser, tepatnya pada 22 Agustus kemarin. Makassar ini satu-satunya kota dengan venue outdoor, dan kapasitasnya paling besar dibanding kota lain, bisa menampung lebih dari 4.500 orang. Kami sempat berpikir tiket di Makassar tidak akan habis terjual. Tapi ternyata, kekuatan Juicy Luicy dan Adrian Khalif memang luar biasa, tiketnya sold out juga," ungkap Yoshel Ramlie, Co-Founder dari SOD Live.

Juicy Luicy dan Adrian Khalif

Suasana luar biasa di Lapangan Phinisi Point terasa selama penampilan Adrian Khalif dan Juicy Luicy. Penonton yang antusias ikut bernyanyi di setiap lagu yang dibawakan, menciptakan atmosfer yang meriah sepanjang konser.

"Terima kasih banyak buat teman-teman di Makassar yang sudah datang, sudah beli tiket, dan bersenang-senang bareng di konser tadi. Kami sangat senang karena energi positif dari penonton benar-benar terasa, baik ke saya, ke Adrian, pokoknya semuanya! Kami ingin sekali kembali ke sini, undang kami lagi ya!" tutup Uan Kaisar.

Puncak keseruan terjadi ketika Adrian Khalif bergabung dengan Juicy Luicy di atas panggung untuk membawakan lagu hits mereka, "Sialan". Lebih dari 4.500 penonton serentak menyanyikan lirik demi lirik dari lagu yang telah didengarkan lebih dari 110 juta kali di Spotify.