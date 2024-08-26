Bebizie Ingin Ubah Persepsi Tanjung Priok yang Dikenal Kampung Narkoba dan Tawuran

JAKARTA - Pedangdut Bebizie Sri Mulyati ingin mengubah persepsi Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang kerap dicap negatif oleh masyarakat. Setelah resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029, Bebizie mengaku akan menyoroti permasalah di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dikenal dengan kampung narkobanya hingga aktivitas tawuran.

Lantas Ia berupaya melakukan pendekatan ke kalangan milenial agar berkegiatan positif.

Bebizie Ingin Ubah Persepsi Tanjung Priok yang Dikenal Kampung Narkoba dan Tawuran (Foto: Muhammad Refi Dandi/Okezone)

"Kita lebih banyak pendekatan kepada millenial karena yang berbahaya itu yang millenial ini mengajak mereka berkegiatan sosial, olahraga atau apapun yang dapat membuat mereka berpikir 'oh politik itu asyik ya'," kata Bebizie usai dilantik.



Bebizie juga ingin fokus menciptakan lapangan pekerjaan hingga layanan kesehatan yang merata di Jakarta khususnya wilayah daerah pemilihannya Tanjung Priok.



"Tinggal melanjutkan apa yang sudah ada mungkin akan lebih meningkatkan apa yang masyarakat perlukan seperti lapangan pekerjaan, kesehatan, pelayanan rumah sakit yang mungkin sekarang masih kurang dirasakan merata kita intinya itu," ucapnya.



"Fokusnya ingin menciptakan lapangan pekerjaan," imbuhnya.