HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Anggota DPRD DKI, Bebizie Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |07:02 WIB
Jadi Anggota DPRD DKI, Bebizie Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan 
Jadi Anggota DPRD DKI, Bebizie Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pedangdut Bebizie Sri Mulyati ingin fokus menciptakan lapangan pekerjaan hingga layanan kesehatan yang merata usai resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN). Diketahui Bebizie baru kali pertama terjun ke dunia politik dan lolos menjadi wakil rakyat periode 2024-2029 berkantor di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

"Tinggal melanjutkan apa yang sudah ada mungkin akan lebih meningkatkan apa yang masyarakat perlukan seperti lapangan pekerjaan, kesehatan, pelayanan rumah sakit yang mungkin sekarang masih kurang dirasakan merata kita intinya itu," kata Bebizie usai dilantik di Gedung DPRD DKI.

Jadi Anggota DPRD DKI, Bebizie Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Jadi Anggota DPRD DKI, Bebizie Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan

"Fokusnya ingin menciptakan lapangan pekerjaan," tambahnya.

Bebizie yang mengawali karir sebagai pedangdut dan juga artis atau selebriti itu terus berkembang hingga belajar berusaha dan akhirnya terjun ke dunia politik. Ia mengaku mendapat dorongan langsung dari masyarakat dan akhirnya berfikir untuk membantu masyarakat lebih luas dengan berpolitik.

"Saya berangkat dari artis ya terus belajar usaha, alhamdulillah karena saya senang sosial senang berkumpul dengan masyarakat sehingga didorong oleh masyarakat untuk mewakili mereka sehingga Bebizie berfikir 'oh ya kalau bisa bantu masyarakat lebih luas kenapa nggak'," ujarnya.

Lebih lanjut, Bebizie pun sempat resah akibat tak memiliki latar belakang keluarga pejabat. Menurutnya modal niat tulus dan sosial yang tinggi di lingkungan akhirnya mendapatkan amanah untuk mewakili masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara.

