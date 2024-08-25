Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anisa Rahma Pergi Umrah di Usia Kehamilan 8 Bulan, Minta Doa Diberi Kelancaran

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |13:45 WIB
Anisa Rahma Pergi Umrah di Usia Kehamilan 8 Bulan, Minta Doa Diberi Kelancaran
Anisa Rahma Pergi Umrah di Usia Kehamilan 8 Bulan, Minta Doa Diberi Kelancaran (Foto: Instagram/anisarahma_12)
A
A
A

JAKARTA - Anisa Rahma pergi menjalankan ibadah umrah ke tanah suci, saat usia kehamilannya menginjak 8 bulan. Saat menjalani ibadah umrah, Istri dari Anandito Dwis ini bahkan tidak khawatir soal kandungannya yang sudah memasuki trimester terakhir.


Melalui unggahan Instagramnya, Anisa membagikan potret saat di bandara untuk berangkat ke tanah suci bersama sang suami serta rekan artis seperti, Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo. Anisa pun mengucap syukur bisa kembali ke tanah suci untuk umrah.

Anisa Rahma dan Anandito Dwis
Anisa Rahma Pergi Umrah di Usia Kehamilan 8 Bulan, Minta Doa Diberi Kelancaran (Foto: Instagram/anisarahma_12)


"Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Alhamdulillah bisa dapet kesempatan datang kembali ke Baitullah untuk menjadi tamunya Allah, kali ini bareng calon debay di perut yang udah masuk usia 8 bulan," ujar Anisa Rahma dikutip dari unggahan Instagram @anisarahma_12, Minggu (25/8/2024).

Dia pun memanjatkan doa agar diberikan kekuatan dan kelancaran. Sebab, tentunya tak mudah menjalani ibadah umroh dengan kondisi sedang hamil besar.

"Semoga kuat Ya Allah.. tantangan banget buat kita hehe.. semoga ibadah umroh kali ini diberi kelancaran dan kemudahan Aamiin," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067821/anisa_rahma-8BHQ_large.jpg
Anisa Rahma Melahirkan Anak Ketiga Berjenis Kelamin Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/04/205/1243816/eks-cherrybelle-ini-akhirnya-luncurkan-single-kmxNENwY0B.png
Eks Cherrybelle Ini Akhirnya Luncurkan Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/10/205/1193813/anisa-rahma-kaget-enam-personel-cherrybelle-keluar-wSurt1cWuy.jpg
Anisa Rahma Kaget Enam Personel Cherrybelle Keluar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/13/389/969582/1zieWmGad8.jpg
Ngedance di "Menari Bersama Bintang", Anisa Rahma Latih Pernapasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/13/386/969569/fzbPpSeLaO.jpg
Anisa Eks "Cherrybelle" Siap Jadi Rising Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/17/386/956445/NcxBNFXImG.jpg
Anisa Rahma Senang Nyanyi Lagi dengan Cherry Belle
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement