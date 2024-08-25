Anisa Rahma Pergi Umrah di Usia Kehamilan 8 Bulan, Minta Doa Diberi Kelancaran

JAKARTA - Anisa Rahma pergi menjalankan ibadah umrah ke tanah suci, saat usia kehamilannya menginjak 8 bulan. Saat menjalani ibadah umrah, Istri dari Anandito Dwis ini bahkan tidak khawatir soal kandungannya yang sudah memasuki trimester terakhir.



Melalui unggahan Instagramnya, Anisa membagikan potret saat di bandara untuk berangkat ke tanah suci bersama sang suami serta rekan artis seperti, Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo. Anisa pun mengucap syukur bisa kembali ke tanah suci untuk umrah.

Anisa Rahma Pergi Umrah di Usia Kehamilan 8 Bulan, Minta Doa Diberi Kelancaran (Foto: Instagram/anisarahma_12)



"Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Alhamdulillah bisa dapet kesempatan datang kembali ke Baitullah untuk menjadi tamunya Allah, kali ini bareng calon debay di perut yang udah masuk usia 8 bulan," ujar Anisa Rahma dikutip dari unggahan Instagram @anisarahma_12, Minggu (25/8/2024).



Dia pun memanjatkan doa agar diberikan kekuatan dan kelancaran. Sebab, tentunya tak mudah menjalani ibadah umroh dengan kondisi sedang hamil besar.



"Semoga kuat Ya Allah.. tantangan banget buat kita hehe.. semoga ibadah umroh kali ini diberi kelancaran dan kemudahan Aamiin," tandasnya.