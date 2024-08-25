Pongki Barata Sajikan 10 Lagu Cinta Elegan dalam Album Love Songs

JAKARTA - Pongki Barata kembali dengan album baru berjudul 'Love Songs'. Kali ini, Pongki menghadirkan musik lewat beberapa lagu cinta ciptaannya.



Dalam album 'Love Songs', Pongki menyuguhkan 10 lagu cinta ikonis. Termasuk tujuh lagu yang dinyanyikan langsung olehnya.



Aransemen yang dipilih pun seolah memuaskan hasrat generasi muda yang tengah dimabuk asmara.

Pongki Barata Sajikan 10 Lagu Cinta Elegan dalam Album 'Love Songs' (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



"Seluruh lagu di album 'Love Songs' diaransemen ulang dengan sentuhan segar synthpop," kata Pongki Barata di kawasan Kemang Jakarta Selatan, belum lama ini.



"Saya memadukan synthesizer dan pengaruh digital dengan nuansa analog gitar," tambahnya.



Pongki menilai, album ini menjadi napas barunya di industri musik Tanah Air. Selain itu, karya juga diharapkan membawa sajian segar kepada pendengarnya saat ini.



"Saya ingin memberikan napas baru pada lagu-lagu ini. Dengan pendekatan ini, saya berharap pendengar bisa menemukan kembali keindahan lagu-lagu ini dalam kemasan yang lebih modern," lanjut Pongki.