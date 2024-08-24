Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jakarta Movin Adaptasi Lagu-Lagu Tulus Jadi Teater Musikal Interaksi

Jenny Juwita , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:02 WIB
Jakarta Movin Adaptasi Lagu-Lagu Tulus Jadi Teater Musikal <i>Interaksi</i>
Jakarta Movin Adaptasi Lagu-Lagu Tulus Jadi Teater Musikal Interaksi. (Foto: Instagram/@jakartamovin)
A
A
A

JAKARTA - Jakarta Movin mengadaptasi lagu-lagu populer Tulus jadi teater musikal berjudul Interaksi. Pertunjukan digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada 16-25 Agustus 2024.

Jakarta Movin tercatat pernah berkolaborasi dengan sederet artis ternama Indonesia, seperti Yura Yunita, Reza Rahardian, Isyana Sarasvati, Morgan Oey, Lea Simanjuntak, Kristo Immanuel, Silvia Azizah, dan Reza Chandika.

Jakarta Movin Adaptasi Lagu-Lagu Tulus Jadi Teater Musikal Interaksi. (Foto: Instagram/@jakartamovin)
Jakarta Movin Adaptasi Lagu-Lagu Tulus Jadi Teater Musikal Interaksi. (Foto: Instagram/@jakartamovin)

Tahun ini, mereka berkolaborasi dengan Tulus untuk mengenalkan teater musikal ke masyarakat luas. “Kami menggandeng Tulus karena dia adalah seniman yang dicintai banyak orang. Selain itu, lagu-lagu memiliki lirik yang begitu teatrikal,” kata Nuya Santoso, Produser Jakarta Movin.

Teater Interaksi berkisah tentang Dio yang jatuh cinta pada sahabat SMA-nya, Nadia. Sayang, cinta Dio tak berjalan sesuai harapannya hingga membuat mereka mengambil jalan masing-masing. 

Jakarta Movin adaptasi lagu-lagu Tulus jadi Teater Musikal Interaksi. (Foto: Instagram/@jakartamovin)
Jakarta Movin adaptasi lagu-lagu Tulus jadi Teater Musikal Interaksi. (Foto: Instagram/@jakartamovin)

Suatu hari dua sahabata ini bertemu kembali dengan status mereka sama-sama telah memiliki kekasih. Dari pertemuan tersebut, persahabatan yang dilingkupi perasaan cinta itu pun mulai diuji. Pertunjukan ini menampilkan deretan lagu-lagu Tulus yang dimedley dengan indah. 

Seperti judulnya, tetaer musikal Interaksi melibatkan penonton untuk berdialog di panggung. Kepiawaian para aktor menjadikan jawaban penonton sebagai dialog di atas panggung patut diacungi jempol.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
