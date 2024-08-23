Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andrea Tanzil Terharu Berhasil Meriahkan Lalala Fest 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:09 WIB
Andrea Tanzil Terharu Berhasil Meriahkan Lalala Fest 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Andrea Tanzil berhasil menyelesaikan salah satu mimpinyinya yakni berhasil tampil di Lalala Fest 2024. Diketahui Lalala Fest 2024 berlangsung pada 23-25 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Andrea Tanzil berhasil tampil di hari pertama. Dalam kesempatan ini, Andrea Tanzil bisa membawakan 10 lagu, termasuk lagu miliknya seperti Like That, Infinity & Beyond dan Uneasy.

“Aku seneng banget dapet kesempatan ini,dan aku lumayan kaget karena ternyata lumayan ramai orang yang nonton aku. Kebanyakan dari mereka stay sampai lagu terakhir. Ahhh terharu banget aku,” ujar Andrea usai penampilan.

Berhasil tampil di event besar seperti Lalala Fest 2024 membuat Andrea Tanzil ketagihan. Ia pun berharap penampilannya sukses menghibur pengunjung dan bisa kembali di tahun-tahun berikutnya.

