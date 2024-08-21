Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diterpa Isu Selingkuh, Azizah Salsha: Rumah Kami Tangga Baik-Baik Saja

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:03 WIB
Diterpa Isu Selingkuh, Azizah Salsha: Rumah Kami Tangga Baik-Baik Saja
Diterpa Isu Selingkuh, Azizah Salsha: Rumah Kami Tangga Baik-Baik Saja (Foto: IG Azizah)
A
A
A

JAKARTA - Azizah Salsha akhirnya buka suara terkait nasib rumah tangganya usai dirinya diisukan berselingkuh dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel Vennya. 

Melalui unggahan di Instagram Story akun pribadinya, wanita yang akrab disapa Zize itu memastikan bahwa saat ini rumah tangganya dengan pesepakbola Pratama Arhan dalam keadaan baik-baik saja. 

Dia juga mengucapkan terima kasih mengingat banyaknya perhatian serta doa yang telah disampaikan untuk dirinya dan Arhan.

Diterpa Isu Selingkuh, Azizah Salsha: Rumah Kami Tangga Baik-Baik Saja
Diterpa Isu Selingkuh, Azizah Salsha: Rumah Kami Tangga Baik-Baik Saja

"Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya.

Saat in rumah tangga kami dalam keadaan baik baik saja," ujar Azizah dikutip dari unggahan Instagram Story akun @azizahsalsha_, Rabu (21/8/2024).

Zize juga mengimbau agar tak ada lagi berita miring yang beredar karena tidak dapat dipastikan kebenarannya. Pesan ini seakan mengisyaratkan, Zize membantah isu miring yang tersebar luas mengenai dirinya. 

"Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah diluar sana yang tidak sesuai dengan faktanya," sambungnya.

 

