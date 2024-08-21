Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ello Jadikan Kehidupan sebagai Inspirasi Bermusik, Ingin Bikin Lagu tentang Putrinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |01:07 WIB
Ello Jadikan Kehidupan sebagai Inspirasi Bermusik, Ingin Bikin Lagu tentang Putrinya
Ello Jadikan Kehidupan sebagai Inspirasi Bermusik, Ingin Bikin Lagu tentang Putrinya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Marcello Tahitoe alias Ello kerap menjadikan perjalanan hidupnya sebagai inspirasi untuk dituangkan ke dalam lagu. Dia pun berbagi cerita mengenai pengalamannya yang seolah kembali mendapat pencerahan untuk merilis lagu bertema cinta setelah hampir 7 tahun, sejak 2015 hingga 2022 tak pernah termotivasi membuat lagu cinta.

Sebab di tahun 2022, Ello akhirnya menikah dan merasakan kembali cinta yang begitu mendalam sehingga menginspirasinya berkarya dengan membuat lagu-lagu cinta. Bahkan di tahun 2024 ini, dia baru saja merilis lagu Asmaralaya yang menggambarkan ketulusan dan kemurnian cinta dua sejoli yang tengah kasmaran. 

"Jujur aja dari tahun lalu aku ngeluarin tiga single, itu gak tau kayaknya mungkin karena aku baru nikah juga, jadi ngerasain cinta itu lagi. Aku tidak ter-trigger untuk membuat lagu cinta hampir 7 tahun dari tahun 2015. Pas menikah tahun 2022 baru 'ah bikin lagu cinta'," ujar Ello kepada MNC Portal di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Ello Jadikan Kehidupan Sebagai Inspirasi Bermusik, Ingin Bikin Lagu Tentang Putrinya
Ello Jadikan Kehidupan Sebagai Inspirasi Bermusik, Ingin Bikin Lagu Tentang Putrinya

Ello ternyata memang banyak melahirkan karya berdasarkan apa yang sedang dirasakannya dan dialaminya. Pengalaman hidupnya menjadi inspirasi untuk membuat lagu. Bahkan, pendengarnya pun seolah bisa masuk ke dunianya karena mendengar lagu-lagu yang mengekspresikan perasaan Ello. Alhasil sejak menikah, Ello banyak terinspirasi lagu bertemakan cinta.

1 2
