HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Genap Sebulan Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen Kenang Momen Dikabari soal Kecelakaan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:45 WIB
Genap Sebulan Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen Kenang Momen Dikabari soal Kecelakaan
Genap Sebulan Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen Kenang Momen Dikabari soal Kecelakaan (Foto: Instagram/jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Dali Wassink sudah satu bulan pergi untuk selamanya, meninggalkan sang istri, Jennifer Coppen dan putri mereka, Kamari. Meski sudah mengikhlaskan kepergian sang suami, Jennifer Coppen masih tak bisa melupakan peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya.

Dalam fitur broadcast di Instagram, Jennifer mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin terus mengingat momen yang seolah menjadi mimpi buruk tepat satu bulan lalu itu. Momen dimana dirinya pertama kali dikabari soal kecelakaan yang menimpa sang suami.

"Aku rasanya pengen tidur sekarang dan nggak mau ingat hari besok dan teringat sama kejadiannya. Nggak kerasa sudah 1 bulan Papa Dali pergi," tulis Jennifer Coppen dikutip dari fitur broadcast di instagram pribadinya, @jennifercoppenreal20, Minggu, (18/8/2024).

Jennifer Coppen
Genap Sebulan Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen Kenang Momen Dikabari soal Kecelakaan (Foto: Instagram/jennifercoppenreal20)


18 Juli 2024 dinihari adalah waktu yang akan dikenangnya sebagai mimpi terburuknya di sepanjang hidupnya. Bak tersambar petir, Jennifer Coppen masih tak percaya ketika mendapat kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan.

"Nanti jam 01.30 malam di tanggal 18 bulan Juli adalah mimpi terburuk aku. Aku dapat kabar bahwa suami aku kecelakaan. Aku berasa kaya di film dan berpikir, 'hah.. ini mimpi atau engga?'," sambungnya.


Bahkan, dia sempat menampar dirinya sendiri karena masih tidak percaya dengan kabar tersebut. Tak lama berselang, Jennifer bergegas menuju rumah sakit dan mendapati kondisi sang suami yang sudah tak bernyawa.

"Aku coba tampar diri aku. Tapi ini bukan mimpi. Selang 40 menit aku sampai rumah sakit dan suami aku udah nggak ada," tambahnya.

 

