HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ekspresi Rayyanza saat ikut Lomba Hias Sepeda Bikin Netizen Ngakak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:45 WIB
Ekspresi Rayyanza saat ikut Lomba Hias Sepeda Bikin Netizen Ngakak
Ekspresi Rayyanza saat ikut Lomba Hias Sepeda Bikin Netizen Ngakak (Foto: Instagram/tercipungcipung)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung mengikuti sejumlah lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pada Sabtu, 17 Agustus kemarin, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bahkan sempat mengikuti lomba menghias sepeda.


Momen seru itu diunggah akun Instagram, @tercipungcipung. Terlihat Cipung asyik mengendarai sepedanya yang dihias bernuansa merah putih bertema kemerdekaan

Siapa sangka, sepeda itu dihias sedemikan rupa dan merupakan hasil tangan sang pengasuh, Suster Rini.

Rayyanza
Ekspresi Rayyanza saat ikut Lomba Hias Sepeda Bikin Netizen Ngakak (Foto: Instagram/tercipungcipung)


“Pawai sepeda pakai McQueen karya Jenderal Rini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia om tante semua,” tulis akun tersebut.

Cipung dengan busana merah putihnya terlihat duduk di sepeda yang sudah dihias totalitas menyerupai karakter Lightning McQueen. Sepeda tersebut terlihat megah dengan dekorasi yang memukau dan serba berwarna merah.


Cipung pun menaiki sepeda tersebut dan berkeliling kawasan Andara, Jakarta Selatan. Terlihat Suster Rini juga senantiasa mendampingi Cipung berkeliling menggunakan sepeda yang sudah dihiasnya.

Momen Cipung asyik mengendarai dan ikut lomba hias sepeda ini bikin netizen gemas. Apalagi, warganet juga dibuat ngakak dengan ekspresi Cipung.

 

