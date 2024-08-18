Kedua Putrinya Jadi Paskibra, Rionaldo Stokhorst: Haru dan Bangga Sekali

JAKARTA - Rionaldo Stokhorst mengaku bangga dengan dua anaknya di momen perayaan HUT ke-79 RI. Sebab kedua putrinya, Shaista Tanisha dan Shanika Tanaa, menjadi pasukan pengibar bendera (Paskibra) di sekolahnya.



Pada HUT RI tahun lalu, hanya Shaista yang bertugas sebagai Paskibra di sekolahnya. Kini, kebahagiaan Rio dan istrinya bertambah saat putri kedua mereka, Shanika, juga menjadi paskibra.

Kedua Putrinya Jadi Paskibra, Rionaldo Stokhorst: Haru dan Bangga Sekali (Foto: Instagram/rio.stokhorst)



Dalam foto yang dibagikan, kedua putrinya mengenakan seragam paskibra lengkap dengan atribut. Tampak Shaista mendapat kehormatan untuk menjadi pembawa baki bendera. Sementara adiknya berada di barisan.



Rio mengaku dirinya sampai menitikkan air mata ketika melihat kedua putrinya melaksanakan tugas sebagai paskibra. Sebab, hal ini menjadi bentuk kecintaan kedua putrinya kepada negeri ini.



"Tak terasa menggenang mata ini melihat kalian hari ini @sh4ista dan @shanika.stokhorst. Haru dan bangga sekali kalian ikut dalam barisan petugas upacara pengibar bendera di sekolah," ujar Rionaldo Stokhorst dikutip dari unggahannya di akun @rio.stokhorst, Minggu (18/8/2024).



Aureli Beata Schulz, istri Rionaldo juga sempat membagikan potret ketika kedua putrinya dikukuhkan menjadi paskibra. Tampak Shanika mencium bendera merah putih dengan perasaan bangga.

(van)