Raissa Ramadhani Syok Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Laura

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |00:02 WIB
Raissa Ramadhani Syok Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Laura
Raissa Ramadhani Syok Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Laura (Foto: Okezone)
JAKARTA - Raissa Ramadhani dipercaya untuk menyanyikan soundtrack film Laura. Ia pun merasa bangga sekaligus tak percaya karena dipercaya membawakan OST film tersebut.

Ketika mendapatkan kabar untuk menyanyikan lagu soundtrack film Laura, Raissa kaget. Sebab ia awalnya berpikir hanya masuk dalam proses audisi atau kandidat saja.

"Pas pertama denger kabar ini, aku ga percaya atau setidaknya ini aku cuma masuk jadi salah satu kandidat," jelas Raissa.

Namun nyatanya perkiraannya salah. Ia makin kaget ketika proses produksi berlangsung cepat.

"Prosesnya cepat amat, tiba-tiba sudah atur jadwal workshop dan tahu-tahu siap-siap rekaman," sambung Raissa.

Dipercaya membawakan lagu film Laura, merupakan suatu tanggung jawab besar bagi Raissa. Sebab dalam film ini menghadirkan kisah fenomenal. Ia pun berharap lagu semakin menguatkan cerita film tersebut.

"Wah seneng banget bisa terlibat untuk mengisi Main Theme music Soundtrack untuk film Laura. Apalagi kisah Laura ini benar-benar memprihatinkan ya untuk aku," ujar Raissa menjelaskan.

 

