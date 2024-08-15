Syakir Daulay Unggah Foto Berdua Fuji, Netizen: Sebentar Lagi Ada Akun Jikir

JAKARTA - Syakir Daulay menyita perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Dalam akunnya, adik dari Zikri Daulay itu terlihat mengunggah foto berdua dengan Fuji saat menjalani ibadah umrah beberapa waktu lalu.

Mengikuti unggahannya, bintang film Cinta Subuh ini pun menuliskan keterangan foto "Dibuang sayang" yang sontak membuat publik figur artis ramai.

Syakir Daulay Unggah Foto Berdua Fuji, Netizen: Sebentar Lagi Ada Akun 'Jikir' (Foto: Instagram/syakirdaulay)



"Kalau dibuang sayang maka baiknya disayang," ujar Putra Siregar.



"Dibuang sayang bisa berubah jadi sayang," kata Ustadz Abdul Ihsan.

Sementara itu, netizen pun terlihat mulai menjodoh-jodohkan Syakir dengan adik Fadly Faisal itu. Bahkan ada pula yang menyebut jika tak lama lagi akan muncul fanbase mereka yang diberi nama Jikir, singkatan dari nama Fu'JI' dan Sya'KIR'.



"Di buang sayang langsung ajak kua sahaja bang... cantiknya masyaAllah fuji," ucap putri***.