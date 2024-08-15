Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syakir Daulay Unggah Foto Berdua Fuji, Netizen: Sebentar Lagi Ada Akun Jikir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:35 WIB
Syakir Daulay Unggah Foto Berdua Fuji, Netizen: Sebentar Lagi Ada Akun <i>Jikir</i>
Syakir Daulay Unggah Foto Berdua Fuji, Netizen: Sebentar Lagi Ada Akun 'Jikir' (Foto: Instagram/syakirdaulay)
A
A
A

JAKARTA - Syakir Daulay menyita perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Dalam akunnya, adik dari Zikri Daulay itu terlihat mengunggah foto berdua dengan Fuji saat menjalani ibadah umrah beberapa waktu lalu.

Mengikuti unggahannya, bintang film Cinta Subuh ini pun menuliskan keterangan foto "Dibuang sayang" yang sontak membuat publik figur artis ramai.

Syakir Daulay Unggah Foto Berdua Fuji, Netizen: Sebentar Lagi Ada Akun 'Jikir' (Foto: Instagram/syakirdaulay)


"Kalau dibuang sayang maka baiknya disayang," ujar Putra Siregar.

"Dibuang sayang bisa berubah jadi sayang," kata Ustadz Abdul Ihsan.

Sementara itu, netizen pun terlihat mulai menjodoh-jodohkan Syakir dengan adik Fadly Faisal itu. Bahkan ada pula yang menyebut jika tak lama lagi akan muncul fanbase mereka yang diberi nama Jikir, singkatan dari nama Fu'JI' dan Sya'KIR'.

"Di buang sayang langsung ajak kua sahaja bang... cantiknya masyaAllah fuji," ucap putri***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954/fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement