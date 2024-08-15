Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |01:26 WIB
Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia
Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat baru saja menghadirkan single bertajuk Bukan dengan Dia. Dalam single ini, Jaz tidak sendiri tetapi berduet dengan Mawar Eva de Jongh.

Kolaborasi ini tak mudah bagi Jaz. Selama berkarier di belantika musik, lagu ini yang menurut Jaz cukup menantang untuk ditaklukkan.

“Dalam banyak sesi rekaman dan workshop, ini adalah salah satu yang paling berat.. tapi yang hasilnya menurutku paling memuaskan. Tantangan berat yang gue hadapi adalah pada saat workshop. Susah banget nyari nada yang pas buat gue dengan mawar. Jadi proses workshop terberat dan yang paling seru yang kita jalani,” jelas Jaz Hayat.

Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia
Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia

Ia mengakui jika proses kreatif cukup memutar otak. Sebab, duet harus bisa menemukan nada yang tepat. Inilah yang menjadi pondasi kuat dalam duet bersama Mawar.

Halaman:
1 2
