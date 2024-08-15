Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Catat, Ini Harga Tiket Konser Green Day Live in Jakarta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |18:49 WIB
Catat, Ini Harga Tiket Konser Green Day Live in Jakarta
Catat, Ini Harga Tiket Konser Green Day Live in Jakarta (Foto: IG Green Day)
JAKARTA - Green Day akan konser di Jakarta pada 15 Februari 2025 di Carnaval Ancol, Jakarta Utara. Hadirnya Green Day di Jakarta juga turut memperingati 10 tahun festival musik Hammersonic.

Ravel Junardy, Founder & CEO Ravel Entertainment mengatakan hadirnya Green Day ini begitu spesial. Dia juga bersyukur Green Day akhirnya bisa kembali manggung di Jakarta.

“Green Day punya history yang panjang di Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk ambil Green Day jadi bagian dari anniversary Hammersonic ke 10 tahun,” ucap Ravel saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Catat, Ini Harga Tiket Konser Green Day Live in Jakarta
Catat, Ini Harga Tiket Konser Green Day Live in Jakarta

Ravel menjelaskan ada sederet set list spesial yang akan dibawakan Green Day di Jakarta pada Februari 2025 nanti. Salah satunya yang akan dibawakan ialah peringatan 20 tahun single American Idiot. 

Ia juga mengungkap kesulitan membawa Green Day ke Tanah Air, mengingat grup musik rock ini begitu legendaris di Hollywood.

“Kita tahu dia band besar, jadi tentu susah ya. Jadi ya prosesnya lumayan panjang sampai kita meeting ke Los Angeles. Akhirnya mereka confirm ke kita beberapa bulan yang lalu,” tambah Ravel.

Untuk tiket konser Green Day sendiri bisa dipesan mulai 27 Agustus 2024. Tiket bisa dibeli di laman resmi di greendayjkt.com.

 

