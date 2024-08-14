Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketika Yoppi Tanjuang Pamer Momen Romantis Bareng Istri Lewat Konten

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |20:25 WIB
Ketika Yoppi Tanjuang Pamer Momen Romantis Bareng Istri Lewat Konten
Ketika Yoppi Tanjuang Pamer Momen Romantis Bareng Istri Lewat Konten. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Yoppi Tanjuang tak sekadar menghadirkan konten menghibur bernada sindiran. Content creator asal Medan itu juga kerap membuat konten bersama sang istri, Ratu.

Salah satu konten Reel lucu yang dibuatnya bersama sang istri adalah saat Yoppi ketahuan melirik perempuan lain lewat ponsel. Geram dengan tingkah sang suami, Ratu pun menghukumnya tidur di luar. 

Ketika Yoppi Tanjuang pamer momen romantis bareng istri lewat konten. (Foto: MNC Media)
Ketika Yoppi Tanjuang pamer momen romantis bareng istri lewat konten. (Foto: MNC Media)

Dalam berbagai kontennya, Yoppi Tanjuang kerap menampilkan imej sebagai suami yang takut istri. Hal tersebut terlihat dari berbagai kontennya yang  selalu berusaha menghindari kemarahan sang istri. 

Meski begitu, Yoppi berusaha mengekspresikan kasih sayangnya kepada sang istri dengan cara sederhana namun terasa begitu berkesan. Tak jarang, sang content creator menampilkan momen romantis itu lewat unggahannya.

Nah jika Anda penasaran seromantis apa Yoppi Tanjuang dapat melihat aksi lucunya lewat channel YouTube dan Instagram @yoppitanjuang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
