HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Cut Intan Nabila Disebut Punya Banyak Utang hingga Mencapai Rp1 Miliar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:20 WIB
JAKARTA - Suami influencer Cut Intan Nabila, Armor Toreador resmi ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). Armor ditangkap atas dugaan kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya.

Sosok Armor pun kini menjadi incaran warganet imbas tindakan KDRT yang dilakukannya pada Intan.

Di tengah penangkapannya, terungkap dugaan Armor memiliki banyak utang pada kalangan influencer lainnya. Hal itu diungkap oleh selebgram, Wandha Dwiutari.

Lewat postingan IG Story-nya, @wandhadwiutari, ia menyebut sosok Armor memiliki utang padanya hingga mencapai Rp1 miliar.

“Orang ini punya utang sama saya Rp1 miliar lebih. Invest ke suatu proyek, proyeknya sudah berjalan dan selesai tapi duitnya hilang,” tulis akun itu.

Wandha mengatakan sang suami sempat menginvestasikan uang sebesar Rp1 miliar lebih pada suami Intan Nabila ini. Armor menggunakan uang miliknya untuk investasi salah satu proyek yang sudah selesai berjalan. Namun, uang tersebut tak kunjung kembali ke tangan Wandha.


Wandha menjelaskan kasus utang tersebut sudah sempat diperkarakan ke pihak yang berwajib. Namun, masalah tersebut menemukan titik terang.

Selebgram ini pun meminta bantuan Polres Bogor agar turut menyelidiki perkara utang tersebut yang dilakukan oleh Armor.

“Kasus hutang yang milyaran itu udah sempet masuk jalur hukum, tapi belum ada keputusan. Bisa kali diproses lagi, biar ni orang cepet masuk penjaranya @armortoreador,” tulisnya.

 

