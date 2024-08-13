Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Ditangkap Gegara Dugaan KDRT

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |07:35 WIB
Biodata dan Agama Armor Toreador, Suami Cut Intan Nabila yang Ditangkap Gegara Dugaan KDRT
Biodata dan Agama Armor Toreador (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Armor Toreador mendadak dicari. Hal itu berhubungan dengan video CCTV dugaan KDRT yang dilakukan Armor pada istrinya Cut Intan Nabila.

Kejadian yang viral di sosial media itu membuat Polres Kabupaten Bogor pun akhirnya telah menangkap Armor Toreador.


Diketahui, mantan atlet anggar itu mengungkap kejadian tak mengenakan tersebut melalui laman Instagramnya. Terlihat saat keduanya berada di atas ranjang, Armor menghantam punggung Cut Intan berkali-kali.

Sejak saat itu sosok Armor Toreador jadi sorotan. Banyak orang yang penasaran dengan sosoknya.

Biodata dan Agama Armor Toreador (Foto: Instagram)

Berikut, biodata dan agama Armor Toreador.

Dilansir akun Instagram pribadinya, Armor Toreador Gustifante merupakan seorang pengusaha pangkas rambut. Dia juga sekaligus founder dan CEO dari PT. Bisnis Cukur Nusantara.

Usaha pangkas rambut yang dimiliki oleh Armor Toreador tersebar di beberapa wilayah, seperti Bogor, Jakarta, Bandung, Cirebon, hingga Bali.


Dari PT Bisnis Cukur Nusantara yang dimilikinya, Armor Toreador membuka jasa pelatihan untuk para tukang cukur atau capster guna dipekerjakan di barber shop. Usaha ini dibukanya karena Armor memiliki hobi mencukur rambut.

Selain itu, Armor juga tergabung dalam Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Jawa Barat.

Menganut agama Islam, Armor ternyata merupakan sosok yang pintar. Dia diketahui merupakan lulusan Universitas Al Azhar Indonesia 2016-2023 dengan IPK 3.48.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
