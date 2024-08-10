Penyesalan Abdur Arsyad saat Umrah: Saya Dzalim pada Istri

JAKARTA - Komedian Abdur Arsyad mengungkapkan momen introspeksinya saat menjalani umrah, akhir Agustus 2023. Di Tanah Suci, dia tersadar akan semua kesalahan dan kekurangannya sebagai suami.

“Dosa pertama yang muncul di kepala saya saat itu adalah saya banyak zalim sama istri,” ungkap suami Sindy Asta tersebut dikutip dari channel YouTube Noice Abdur Vs Mamat, pada Sabtu (10/8/2024).

Penyesalan Abdur Arsyad saat Umrah. (Foto: Instagram/@abdurarsyad)

Abdur Arsyad merasa, belum bisa menjadi suami panutan untuk sang istri. Apalagi, perempuan yang dinikahinya pada 2017 itu kini tak lagi memiliki orangtua dengan lingkup pertemanan yang sangat terbatas.

“Jadi, saya tuh berpikir kalau tidak sama saya, dia mau jalan atau ngobrol sama siapa lagi? Sedangkan saya, masih kurang waktu untuk istri saya,” tuturnya menambahkan.

Penyesalan Abdur Arsyad saat umrah. (Foto: Instagram/@abdurarsyad)



Minimnya waktu bersama sang istri, menurut Abdur Arsyad, merupakan salah satu bentuk sikap dzalim dirinya sebagai suami. “Jadi dzalim itu bukan KDRT ya,” ungkapnya menambahkan.

