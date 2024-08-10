Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Mancung, Maia Estianty Sempat Tertarik Lakukan Oplas

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |10:35 WIB
Ingin Mancung, Maia Estianty Sempat Tertarik Lakukan Oplas
Ingin mancung, Maia Estianty sempat tertarik lakukan oplas hidung. (Foto: Instagram/@maiaestiantyreal)
JAKARTA - Musisi Maia Estianty mengungkapkan ketertarikannya untuk melakukan operasi plastik (oplas). Dia mengaku, ingin mengubah bentuk hidungnya agar terlihat lebih mancung.

“Gue pengin loh (oplas). Gue pengin dimancungin,” ujar ibu tiga anak tersebut saat menjadi bintang tamu podcast YouTube Richard Lee, pada 6 Agustus silam. 

Namun Maia Estianty mengaku, keinginannya itu tak direstui sang suami, Irwan Mussry. “Dia bilang, jangan. Gue pengin oplas karena melihat orang-orang kok pada mancung-mancung semua,” katanya menambahkan.

Walaupun keinginan mengubah bentuk hidung gagal terwujud, namun Maia mengaku, ingin melakukan facelift, perawatan wajah untuk mengencangkan kulit wajah yang mulai mengendur seiring usia. 

“Karena pada dasarnya kan facelift ini tidak mengubah bentuk wajah, hanya kayak menarik saja. Ya, sama seperti kalau tarik benang,” tutur musisi 48 tahun tersebut menambahkan.


Ingin mancung, Maia Estianty sempat tertarik lakukan oplas. (Foto: Instagram/@maiaestiantyreal)

Namun Maia Estianty menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan prosedur facelift dalam waktu dekat. Alasannya, karena dia merasa wajahnya masih cukup kencang di usia yang nyaris 5 dekade.

“Sebenarnya kalau wajah belum kendor sih. Mungkin nanti kalau sudah agak kendor di usia 60 tahun misalnya, boleh lah dipertimbangkan,” ungkapnya lagi.

 

