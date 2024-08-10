Awkarin Panggil Jasa Anti Rayap Fumida Demi Cegah Wardrobe Dimakan Rayap

JAKARTA - Belum lama ini netizen dikagetkan oleh unggahan Influencer hits Narin Kovilda atau Awkarin karena bermasalah dengan serangan rayap.

Koloni rayap menyerang 4 lantai rumahnya dan area terparah yang menjadi korban adalah wardrobe room. Semua wallpanel di ruangan itu bahkan terpaksa dibongkar karena ditemukan jalur rayap yang telah menyebar ke seluruh ruangan. Tak hanya wallpanel, lemari pakaian yang bernilai puluhan juta rupiah pun hancur seketika dimakan rayap.

Karin mengatakan, ini kali pertama terdapat kerusakan besar akibat rayap di rumahnya. Sehingga ia benar-benar trauma dan tak ingin mendapat kejadian serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, Karin memanggil jasa anti rayap Fumida sebagai solusi dari permasalahan rayap yang dialaminya.

Fumida adalah Perusahaan jasa anti rayap yang menjadi rekomendasi para artis dan publik figur karena memiliki pelayanan terbaik dan profesional. Jasa anti rayap Fumida memberi garansi 3-5 tahun termasuk dengan layanan supervisi rutin selama masa garansi.

Jasa Fumida mengatasi masalah rayap. (Foto: dok Fumida)

Treatment anti rayap Fumida telah berstandar nasional dan dilakukan oleh tenaga ahli yang tersertifikasi. Fumida juga menggunakan chemical yang teruji efikasi LIPI sehingga aman dan ramah lingkungan.