Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Awkarin Panggil Jasa Anti Rayap Fumida Demi Cegah Wardrobe Dimakan Rayap

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |10:57 WIB
Awkarin Panggil Jasa Anti Rayap Fumida Demi Cegah <i>Wardrobe</i> Dimakan Rayap
Awkarin panggil jasa anti rayap Fumida demi cegah wardrobe dimakan rayap. (Foto: dok Fumida)
A
A
A

JAKARTA - Belum lama ini netizen dikagetkan oleh unggahan Influencer hits Narin Kovilda atau Awkarin karena bermasalah dengan serangan rayap. 

Koloni rayap menyerang 4 lantai rumahnya dan area terparah yang menjadi korban adalah wardrobe room. Semua wallpanel di ruangan itu bahkan terpaksa dibongkar karena ditemukan jalur rayap yang telah menyebar ke seluruh ruangan. Tak hanya wallpanel, lemari pakaian yang bernilai puluhan juta rupiah pun hancur seketika dimakan rayap.

Karin mengatakan, ini kali pertama terdapat kerusakan besar akibat rayap di rumahnya. Sehingga ia benar-benar trauma dan tak ingin mendapat kejadian serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, Karin memanggil jasa anti rayap Fumida sebagai solusi dari permasalahan rayap yang dialaminya.

Fumida adalah Perusahaan jasa anti rayap yang menjadi rekomendasi para artis dan publik figur karena memiliki pelayanan terbaik dan profesional. Jasa anti rayap Fumida memberi garansi 3-5 tahun termasuk dengan layanan supervisi rutin selama masa garansi.

Jasa Fumida mengatasi masalah rayap. (Foto: dok Fumida)
Jasa Fumida mengatasi masalah rayap. (Foto: dok Fumida)

Treatment anti rayap Fumida telah berstandar nasional dan dilakukan oleh tenaga ahli yang tersertifikasi. Fumida juga menggunakan chemical yang teruji efikasi LIPI sehingga aman dan ramah lingkungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184254//bri_program_yok_kita_gas-DxAR_large.jpeg
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/1/3184239//kemenbud_museum_topeng-kW54_large.jpeg
Menbud Tinjau Museum Topeng Cirebon, Dorong Pengembangan Ruang Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/11/3184248//pnm_berangkatkan_karyawan_ke_bali-UaDG_large.jpeg
Kinerja Dibalas Pengalaman Berharga, Bentuk PNM Hargai Setiap Detik Perjuangan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement