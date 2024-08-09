Andika Rosadi Pastikan Hubungan dengan Raffi Ahmad Masih Baik Usai Digugat Cerai Nisya

Andika Rosadi Pastikan Hubungan dengan Raffi Ahmad Masih Baik Usai Digugat Cerai Nisya (Foto: IG Nisya)

JAKARTA - Andika Rosadi sempat mendapat pesan khusus dari kakak iparnya, Raffi Ahmad, setelah digugat cerai oleh Nisya Ahmad ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Sejatinya, kata Andika, Raffi Ahmad tak ingin terlalu ikut campur dengan masalah keluarganya. Namun, suami Nagita Slavina tersebut berharap Andika bisa menghadapi perceraian ini secara jantan.

"Kalau nasehat lebih ke mama, kalau a Raffi tuh lebih 'yaudah lo cowok kan lo hadapin ajalah bro' gitu aja sih," tutur Andika Rosadi di PA Jaksel belum lama ini.

Meski demikian, Andika menjelaskan kalau hubungannya dengan Raffi Ahmad masih berjalan baik. Ayah Rafathar Malik Ahmad itu juga disinyalir berpihak dalam permasalahan ini.

"Masih, masih baik (hubungan dengan Raffi Ahmad)," ujar Andika.