HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah 3 Kali Mangkir dari Sidang Perceraian, Begini Kata Kuasa Hukum Ruben Onsu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |09:05 WIB
Sarwendah 3 Kali Mangkir dari Sidang Perceraian, Begini Kata Kuasa Hukum Ruben Onsu
Sarwendah 3 Kali Mangkir dari Sidang Perceraian, Begini Kata Kuasa Hukum Ruben Onsu (Foto: Instagram/sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah tampaknya sudah tak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Setelah digugat cerai pada 11 Juni 2024 hingga saat ini pihaknya memilih untuk mangkir dari panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keputusan Sarwendah tidak hadir di persidangan dan tak mengutus kuasa hukum, membuat sidang permohonan cerai yang diajukan Ruben bisa saja diputus secara verstek. Hal tersebut bahkan disampaikan oleh Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben.

Sarwendah 3 Kali Mangkir dari Sidang Perceraian, Begini Kata Kuasa Hukum Ruben Onsu (Foto: Instagram/sarwendah29)


"Dengan ketidakhadirannya tergugat (Sarwendah) kan majelis hakim mengambil keputusan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat," ujar Minola dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"Nah itu nanti kalau keluar keputusan itu disebut keputusan yang verstek ya, atau keputusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat," lanjutnya.

Sementara itu, sidang perceraian Ruben dan Sarwendah akan terus berjalan meski tanpa adanya mediasi. Bahkan majelis hakim pun akan melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian pada pekan depan.

"Mekanisme hukum acaranya itu, meski sudah tiga kali dipanggil dengan patut tergugat tidak hadir, itu tidak bisa langsung keputusan tanpa pembuktian. Karena bagaimana pun kami harus membuktikan apa yang kami didalilkan dalam gugatan kami," bebernya.

"Maka dari itu untuk agenda selanjutnya kita akan masuk pada agenda pembuktian tertulis," pungkasnya.

(van)

