Lagunya Viral, For Revenge Makin Semangat Berkarya

JAKARTA - Nama For Revenge semakin dikenal usai merilis beberapa lagu. Lewat lagu Penyangkalan dalam album Perayaan Patah Hati Babak 2, For Revenge seolah menjadi band papan atas Indonesia.

Kini lagu Penyangkalan terus menorehkan prestasi. Salah satunya, lagu tersebut masuk peringkat 147 dalam Top 200 Spotify.

"Buat kami, akhirnya For Revenge bukan hanya tentang Serana dan Jakarta Hari Ini. Lagu terbaru kami ternyata bisa mengikuti jejak keduanya. Tentunya sangat kami syukuri," kata Boniex, vokalis For Revenge.

Lagunya Viral, For Revenge Makin Semangat Berkarya

"Ini jauh di luar ekspektasi kami, terlebih formula musik di 'Penyangkalan' berbeda dari single kami sebelumnya," lanjut Boniex.