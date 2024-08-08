Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Raissa Ramadhani Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Ternama

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |01:28 WIB
Cerita Raissa Ramadhani Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Ternama
Cerita Raissa Ramadhani Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Ternama (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raissa Ramadhani menjadi solois wanita yang tengah diperhitungkan di belantika musik. Terbukti, kariernya di industri kian menanjak dan menorehkan berbagai prestasi.

Terbaru, Raissa dipercaya menyanyikan sebuah soundtrack film yang judulnya masih dirahasiakan hingga saat ini.

“Saat ini aku sedang sangat senang karena aku dilibatkan ke sebuah project yang berhubungan dengan film layar lebar, yaitu dipercayakan oleh satu rumah produksi untuk mengisi original soundtrack dan theme song film tersebut,” ujar Raissa.

Cerita Raissa Ramadhani Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Ternama
Cerita Raissa Ramadhani Dipercaya Nyanyikan Soundtrack Film Ternama

Menyanyikan sebuah soundtrack film tentunya memiliki tantangan tersendiri. Namun demikian, ia tak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan.

“Bisa dibilang prosesnya lumayan cepat, karena awalnya aku hanya ditanyakan jadwal dan kesibukan ku untuk beberapa bulan ke depan, lalu ditanya apa aku tertarik untuk mengisi konten lagu untuk sebuah film. Tau-tau kita udah akan workshop, deg-degan banget tapi excited dalam waktu bersamaan,” ujarnya.

(aln)

Telusuri berita celebrity lainnya
