Malam Ini, 7 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Kontes Swara Bintang

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |17:01 WIB
Malam Ini, 7 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Kontes Swara Bintang
Malam ini, 7 kontestan siap bersaing di panggung Kontes Swara Bintang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV kembali menggelar ‘Panggung Bintang’ Kontes Swara Bintang, pada 7 Agustus 2024, pukul 21.00 WIB. Malam ini, ada tujuh peserta yang akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan juri dan penonton.

Adapun tujuh kontestan yang akan tampil malam ini adalah Gita (Lumajang), Lidya (Muara Taweh), Sindy (Lampung), Vanny (Bandung), Siska (Sidoarjo), Kiky (Makassar), dan Nabila (Medan).  

Kontes Swara Bintang 2024
Kontes Swara Bintang 2024

Ketujuh kontestan itu melaju ke babak selanjutnya setelah menyingkirkan Naila (Tasikmalaya) dan Wina (Semarang) di Panggung Bintang Kontes Swara Bintang, pada minggu lalu (31/7/2024). 

Kontes Swara Bintang malam ini akan dipandu dua host kawakan, Ramzi dan Rian Ibram, bersama pedangdut Ayu Ting Ting. Karena itu jangan lewatkan menonton ajang pencarian bakat musik dangdut ini.

Panggung Bintang Kontes Swara Bintang akan tayang di MNCTV Selalu di Hati, pada Rabu (7/8/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

