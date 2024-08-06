Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanpa Kehadiran Keluarga, Ayah Mahalini Raharja Dilantik sebagai Anggota DPRD Badung

Bagus Alit , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |08:35 WIB
Tanpa Kehadiran Keluarga, Ayah Mahalini Raharja Dilantik sebagai Anggota DPRD Badung
Tanpa Kehadiran Keluarga, Ayah Mahalini Raharja Dilantik sebagai Anggota DPRD Badung (Foto: MNC Media)
A
A
A

DENPASAR - I Gede Suraharja, ayah musisi Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja atau yang lebih dikenal dengan nama Mahalini, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Badung, Bali, periode 2024-2029. Pada acara pelantikan yang berlangsung di ruang sidang utama Gosana DPRD Badung, di pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Bali.

Sayangnya, pada momen spesial tersebut, I Gede Suraharja hanya datang seorang diri tanpa kehadiran anggota keluarganya, termasuk Mahalini.

Sebanyak 45 anggota DPRD Badung, Bali, periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar I Nyoman Wiguna. I Gede Suraharja, ayah dari penyanyi mahalini, saat dilantik sebagai anggota DPRD Badung, terlihat tampil elegan dengan memakai setelan jas formal, peci hitam, kacamata, serta dilengkapi dasi berwarna kuning yang seragam dengan kolega lainnya dari Partai Golkar.

Tanpa Kehadiran Keluarga, Ayah Mahalini Raharja Dilantik sebagai Anggota DPRD Badung
Tanpa Kehadiran Keluarga, Ayah Mahalini Raharja Dilantik sebagai Anggota DPRD Badung

Namun, ketidakhadiran keluarga yang mendampingi membuat momen bahagia tersebut menjadi sedikit berkurang. Ni Nyoman Serini Raharja, ibu dari Mahalini, sudah meninggal dunia pada 2021 lalu.

Sedangkan Mahalini dan Rizky Febian, tidak bisa datang ke Bali lantaran ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut I Gede Suraharja, Mahalini memang tengah disibukkan proyek-proyek musiknya, satu di antaranya adalah pembuatan video klip.

Suraharja menambahkan pihak keluarga bahkan sempat diundang untuk ikut tampil dalam klip tersebut. Tidak bisa datang, Mahalini sudah mengucapkan selamat kepada bapaknya dan mengungkapkan rasa syukurnya karena bapaknya kembali diberikan kepercayaan untuk mengabdi kepada masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement