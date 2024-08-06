Tanpa Kehadiran Keluarga, Ayah Mahalini Raharja Dilantik sebagai Anggota DPRD Badung

DENPASAR - I Gede Suraharja, ayah musisi Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja atau yang lebih dikenal dengan nama Mahalini, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Badung, Bali, periode 2024-2029. Pada acara pelantikan yang berlangsung di ruang sidang utama Gosana DPRD Badung, di pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Bali.

Sayangnya, pada momen spesial tersebut, I Gede Suraharja hanya datang seorang diri tanpa kehadiran anggota keluarganya, termasuk Mahalini.

Sebanyak 45 anggota DPRD Badung, Bali, periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar I Nyoman Wiguna. I Gede Suraharja, ayah dari penyanyi mahalini, saat dilantik sebagai anggota DPRD Badung, terlihat tampil elegan dengan memakai setelan jas formal, peci hitam, kacamata, serta dilengkapi dasi berwarna kuning yang seragam dengan kolega lainnya dari Partai Golkar.

Namun, ketidakhadiran keluarga yang mendampingi membuat momen bahagia tersebut menjadi sedikit berkurang. Ni Nyoman Serini Raharja, ibu dari Mahalini, sudah meninggal dunia pada 2021 lalu.

Sedangkan Mahalini dan Rizky Febian, tidak bisa datang ke Bali lantaran ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut I Gede Suraharja, Mahalini memang tengah disibukkan proyek-proyek musiknya, satu di antaranya adalah pembuatan video klip.

Suraharja menambahkan pihak keluarga bahkan sempat diundang untuk ikut tampil dalam klip tersebut. Tidak bisa datang, Mahalini sudah mengucapkan selamat kepada bapaknya dan mengungkapkan rasa syukurnya karena bapaknya kembali diberikan kepercayaan untuk mengabdi kepada masyarakat.