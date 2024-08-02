Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Kecup Pipi Aaliyah Massaid, Siap Berangkat Honeymoon ke Italia dan Yunani

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |08:08 WIB
Thariq Halilintar Kecup Pipi Aaliyah Massaid, Siap Berangkat Honeymoon ke Italia dan Yunani
Thariq Halilintar Kecup Pipi Aaliyah Massaid, Siap Berangkat Honeymoon ke Italia dan Yunani (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Layaknya pasangan yang baru menikah, keduanya pun bergegas pergi bulan madu. 

Tak menunggu waktu lama setelah resmi menikah pada 26 Juli lalu, keduanya pun membagikan momen saat berangkat bulan madu pada Kamis, (1/8/2024). 

Terungkap dari kanal YouTube Thariq Halilintar bahwa keduanya akan menghabiskan waktu bulan madu mereka di beberapa kota di Italia dan Yunani. 

Thariq Halilintar Kecup Pipi Aaliyah Massaid, Siap Berangkat Honeymoon ke Italia dan Yunani
Thariq Halilintar Kecup Pipi Aaliyah Massaid, Siap Berangkat Honeymoon ke Italia dan Yunani

Mereka pun membagikan momen saat packing untuk keperluan selama bulan madu serta memesan kendaraan dan akomodasi selama perjalanan mereka. Bahkan, mereka juga sempat belanja baju baru untuk dipakai selama honeymoon.

Melalui unggahannya, Thariq pun membagikan foto saat mereka sudah berada di dalam pesawat untuk berangkat honeymoon. 

Thariq tampak mengecup pipi istrinya yang tersenyum semringah. Adik Atta Halilintar pun memancing rasa penasaran netizen karena melempar pertanyaan soal destinasi pertama yang akan dikunjunginya bersama Aaliyah.

"Bismillah, ada yang bisa nebak kita kemana?" tulis Thariq Halilintar dikutip dari unggahan Instagram @thariqhalilintar, Kamis (1/8/2024). 

 

