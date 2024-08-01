Advertisement
3 Hal yang Dilakukan Bunga Reyza saat Libur Bernyanyi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |00:34 WIB
JAKARTA - Bunga Reyza merupakan penyanyi yang baru saja debut di industri musik Indonesia. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu kini juga sibuk sebagai mahasiswa jurusan kedokteran.

Punya pekerjaan sibuk, Bunga Reyza memanfaatkan waktu luang dengan baik. Jika libur bernyanyi dan kuliah, hal pertama yang dilakukan adalah tidur.

“Tidur, itu paling penting karena banyak aktivitas, banyak waktu istirahat tersita,” jelas Bunga Reyza.

Bunga Reyza
Bunga Reyza

Selain tidur, Bunga kemudian juga sering bermain game. Namun demikian hal yang paling utama adalah membuat lagu di waktu luang.

