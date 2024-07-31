Keuangan Awkarin Diaudit Polisi Usai Mengaku Jadi Korban Penggelapan Rp400 Juta

JAKARTA - Awkarin masih memperjuangkan haknya usai melaporkan kasus dugaan penggelapan senilai Rp400 juta yang dilakukan adminnya, Chantika.



Kapolsek Cilandak Kompol Wahid Key mengatakan jika pihaknya telah melakukan audit mandiri terhadap keuangan Awkarin dalam kurun waktu tertentu.



"Jadi gini, kalau kerugian kan kalau yang disampaikan pelapor sudah jelas. Dari buku tabungan sudah jelas. Dari situ kan sudah kelihatan, uang masuk berapa, uang keluar berapa, uang nggak nyampe berapa," ujar Wahid Key saat dihubungi awak media baru-baru ini.



Demi keakuratan data, penyidik masih butuh keterangan sejumlah saksi termasuk pihak yang meng-endorse sang selebgram.

"Dari rekening itu kan bisa kelihatan. Cuma kan harus dijelaskan juga dari orang-orang yang transfer itu. Nah itu mungkin kita akan ambil keterangan beberapa orang saja, nggak semua. Kalau ada puluhan, ya mungkin kita ambil beberapa lah," kata Wahid.



"Ya kita lagi mendalami saksi-saksi terkait pihak-pihak yang melakukan pembayaran. Kan banyak tuh yang bayar endorse, nah itu kita lagi panggil-panggilin," tambahnya.



Hingga kini, Wahid Key mengatakan pihaknya belum menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, penyidik masih harus mendalami kasus ini serta mengumpulkan alat bukti yang cukup.



"Kita masih mendalami lah yang lain-lainnya, kita dalami dulu," tandasnya.