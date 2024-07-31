Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alfin Habib Persembahkan Single Kedua di Karimun Event 2024 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |02:27 WIB
Alfin Habib Persembahkan Single Kedua di Karimun Event 2024 
Alfin Habib Persembahkan Single Kedua di Karimun Event 2024  (Foto: IG Alfin)
A
A
A

JAKARTA - Alfin Habib telah menghadirkan single kedua bertajuk Hilang Saat Terang. Spesial lagu tersebut langsung diperkenalkan langsung dalam  di Panggung Megah di Enjoy Karimun Event 2024 pada Sabtu 27 Juli 2024. 

Dalam acara yang dihadiri oleh Bupati Karimun Dr. H Aunur Rafiq S.Sos M.Si. Alfin yang dijuluki Lord of Melayu tersebut langsung menyanyikan lagu Hilang Saat Terang di depan penonton.

Alfin tak menyangka mendapatkan positif dari masyarakat. Ia banyak mendapatkan pujian dari penonton.

"Alhamdulillah sambutan dari masyarakat karimun sungguh luar biasa, terbukti dengan banyaknya penonton yang hadir di coastal area malam itu hingga acara panggung megah enjoy karimun berakhir," ucap Alfin Habib.

Seperti diketahui, Alfin Habib menghadirkan perasaan sedih, kecewa, marah, dan kesal bercampur aduk menjadi satu. Inilah tema yang diangkat dalam single terbaru Alfin Habib, Hilang Saat Terang, yang diciptakan oleh musisi asal Tasikmalaya, Dicky Martin.

“Awalnya, tim Sony Music memberikan tiga pilihan lagu dari Kang Dicky untuk aku pilih sebagai lagu kedua. Dari ketiga lagu tersebut, lagu ini yang paling cocok karena sesuai dengan karakter vokal yang aku miliki. Temanya sendiri bisa dibilang dekat dengan kehidupan percintaan banyak orang,” jelas penyanyi asal Deli Serdang, Medan ini.

