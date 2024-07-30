Jesenn Sebarkan Pesan Positif di Single Baik Adanya

JAKARTA - Jesenn kembali menyapa penggemarnya melalui single terbarunya berjudul Baik Adanya. Jesenn kini mempersembahkan karya terbaru yang diciptakan oleh Stefanus LJ dan Desmon Latif.

Tidak banyak memberikan perubahan pada lagu ini, pria bernama lengkap Jason Gunawan tersebut turut terlibat dalam proses pembuatannya.

"Saat menerima lagu ini, aku mendapat draft yang menurutku sudah oke. Hanya ada beberapa bagian pada verse yang aku ubah sedikit. Kalau dihitung, mungkin cuma 10% aku ikut terlibat di penulisannya karena memang lagunya sudah indah," ungkap Jesenn.

Jesenn Sebarkan Pesan Positif di Single Baik Adanya

Jesenn tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan lagu ini, hanya memakan waktu dua minggu dari mendapatkan demo hingga rekaman. Namun, untuk video musik dan visual, ia mengakui membutuhkan waktu satu bulan karena banyaknya materi yang harus diselesaikan.

Dengan waktu pengerjaan yang tergolong cepat, solois kelahiran Cirebon, 28 Oktober 1997 ini bersyukur mendapatkan bantuan dari banyak pihak, terutama Barsena Bestandhi sebagai pengarah vokal.

"Aku bersyukur bahwa proses pembuatan lagu ini berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah bantuan Barsena sebagai pengarah vokal. Dia banyak menemukan gaya bernyanyi yang tidak pernah aku coba saat rekaman. Akhirnya, muncullah nada-nada yang manis dan sesuai untuk lagu ini," tutur Jesenn.

Tetap mengusung genre pop RnB dalam Baik Adanya, Jesenn merasakan ada perubahan dari segi isi lagu. Jika single-single sebelumnya lebih banyak bicara tentang cinta, kali ini ia berbicara tentang kehidupan dan keresahan yang dirasakan oleh anak-anak Gen Z.

"Di single kelima ini, aku sudah mulai menemukan ingin menjadi penyanyi yang seperti apa dan pesan yang ingin aku sampaikan ke para pendengarku. Tujuanku menjadi penyanyi adalah menyampaikan pesan yang kuat melalui laguku dan itu tertuang di 'Baik Adanya' bahwa hari esok yang lebih baik akan selalu ada," kata Jesenn.

Lebih jauh, Jesenn mengungkapkan bahwa lagu ini berbicara tentang masa depan, karena ia tahu bahwa anak-anak muda sekarang sering kali memikirkan hari esok dengan kekhawatiran berlebihan.

"Aku tahu, orang-orang yang seumuran denganku sering kali overthinking terhadap masa depan. Nanti aku bakal jadi apa? Di masa depan, aku akan seperti apa? Lagu ini berbicara bahwa hidup itu sudah diatur dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang Di Atas sudah menyediakan waktu yang tepat untuk semua hal dalam hidup kita. Ini sekaligus menjadi pengingat bagi diriku sebagai seorang musisi bahwa semua sudah ada jalannya dan yang bisa aku lakukan hanya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya," ujar Jesenn.