HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Perawatan Wajah, Caren Delano dan Dave Hendrik Rela Sisihkan Honor

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:45 WIB
Demi Perawatan Wajah, Caren Delano dan Dave Hendrik Rela Sisihkan Honor
Demi Perawatan Wajah, Caren Delano dan Dave Hendrik Rela Sisihkan Honor (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Caren Delano dan Dave Hendrik membagikan tips pria dalam menjaga penampilan. Keduanya bahkan rela menyisihkan sebagian uangnya untuk perawatan wajah.

Dave Hendrik menilai menjaga penampilan bukanlah hal yang tabu bagi seorang pria. Selain untuk tampil maksimal di hadapan kamera, Dave juga merasakan kepuasan tersendiri usai melakukan perawatan.

"Diniatin sih kalau aku memang, maksudnya kalau emang udah pengen gitu diniatin, uangnya disisih-sisihin, karena kan memang treatment-treatment itu bagian dari upaya pengin bikin senang diri nggak cuma buat modal penampilan kerja, jadi di budgetin apa nggak? Dibudgetin, supaya bisa dilakukan," kata Dave Hendrik saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Demi Perawatan Wajah, Caren Delano dan Dave Hendrik Rela Sisihkan Honor (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


Sebagai sahabat, Dave juga mengaku pernah mengantarkan Caren Delano perawatan hingga ke Korea Selatan.

"Tahun lalu saya sempat nganterin Karen ke Korea, aku juga, melakukan Maxi Glow (laser treatment) itu untuk skin regen fashion, yes di kliniknya Dokter Song Hyungmin, New Look," ucap Dave Hendrik.



Hal senada juga disampaikan Caren Delano. Dia menyadari pentingnya perawatan diusianya yang kini menginjak 40 tahun lebih.

"Jadi untuk menjaga awet muda kayaknya memang harus dijaga karena kan kita bersaing sama Gen Z," ucap Caren.

 

