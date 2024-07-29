Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jaz Hayat Kemas Ulang Lagu Legendaris Fly Me to the Moon

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |00:28 WIB
JAKARTA - Jaz Hayat memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya. Dalam rangka perilisan film "Fly Me to the Moon" yang akan tayang pada 2 Agustus, penyanyi kelahiran Brunei Darussalam pada 5 Mei 1993 ini akan mengisi lagu tema dengan menyanyikan ulang lagu populer karya Bart Howard, "Fly Me to the Moon". 

Jaz merasa sangat bersyukur karena melihat ini sebagai kesempatan besar sepanjang karier bermusiknya. Sebab ia dipercaya untuk kembali membawakan lagu legendaris.

"Aku merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk menyanyikan ulang salah satu lagu klasik yang sudah berkali-kali dilantunkan oleh berbagai penyanyi. Terima kasih kepada Sony Pictures karena sudah memilih aku langsung untuk menyanyikan lagu ini," ungkap Jaz.

Sebagai informasi, lagu "Fly Me to the Moon" diciptakan Bart Howard pada tahun 1954 dengan judul awal "In Other Words". Versi yang paling terkenal adalah yang dinyanyikan Frank Sinatra pada tahun 1964 dan dimuat di album "It Might as Well Be Swing". Menurut Howard, saat versi Sinatra muncul, mungkin lagu ini sudah memiliki lebih dari 100 versi dengan penyanyi berbeda.

Meski mengusung genre jazz, namun untuk versi terbaru ini, aransemen "Fly Me to the Moon" (From Fly Me to the Moon Movie) akan disesuaikan dengan karakteristik Jaz. "Aku belum pernah menyanyikan lagu bergenre jazz murni dan aransemen lagu ini pun dibuat menyesuaikan dengan ciri khas dan sentuhan yang dimiliki seorang Jaz. Jadi, untuk para penggemar Jaz yang selama ini sudah terbiasa mendengar Jaz bernyanyi genre pop, tidak akan kaget saat mendengar 'Fly Me to the Moon' (From Fly Me to the Moon Movie) yang cenderung ke arah jazz," jelas Jaz.

Prosesnya sendiri terbilang cepat karena hanya memakan waktu dua minggu, mulai dari rekaman hingga pembuatan video klip. Jaz bersyukur banyak pihak yang membantu pengerjaan single ini sehingga ia tidak menemui hambatan berarti. Namun, Jaz mengakui bahwa ia sempat merasakan keraguan untuk menyanyikan lagu legendaris ini. 

"Jujur, ada rasa takut saat harus menyanyikan 'Fly Me to the Moon' (From Fly Me to the Moon Movie) karena memberikan nyawa di lagu ini cukup sulit mengingat ada banyak sekali versi di luar sana oleh penyanyi berbeda. Tapi, karena sudah diberi kepercayaan oleh pihak Sony Pictures, maka aku akan menyanyikan versiku dengan sebaik-baiknya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan," ungkapnya.

 

